Unterallgäu

08:06 Uhr

Corona und Schulpflicht: So hoch sind die Bußgelder für Unterallgäuer Familien

Regelmäßige Corona-Tests sind die Voraussetzung für den Schulbesuch in Bayern. Nicht alle Eltern sind damit einverstanden, manche schicken ihre Kinder deshalb nicht zur Schule. Die Behörden reagieren mittlerweile mit Bußgeldbescheiden.

Plus Alleine im Landkreis Unterallgäu laufen rund 80 Verfahren gegen Eltern und Schüler, die Corona-Maßnahmen an Schulen ablehnen. Manche setzen auf private Lerngruppen.

Von Markus Heinrich

Seit Ende der Herbstferien kann es richtig teuer werden, die eigenen Kinder nicht zur Schule zu schicken. Mit Bußgeldern geht der Staat gegen jene vor, die Corona-Tests und Maskenpflicht an den Schulen ablehnen. Im Unterallgäu und in Memmingen wurden bereits mehrere tausend Euro an Bußgeldern verhängt.

