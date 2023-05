Unterallgäu

Tief in der Kreide: Diese Kommunen im Unterallgäu haben die meisten Schulden

Plus Auf den ersten Blick scheint völlig klar, in welchen Unterallgäuer Gemeinden die Pro-Kopf-Verschuldung am größten ist. Doch so leicht ist die Sache nicht.

Von Sandra Baumberger

Schaut man nur auf die Zahlen, scheint die Sache klar zu sein: Laut Haushaltsplan wäre Stetten im vergangenen Jahr die Gemeinde mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung aller 52 Landkreisgemeinden gewesen. Wäre – weil die Sache so einfach dann doch nicht ist, wie auch ein Blick auf die anderen Gemeinden zeigt.

Denn die Daten beruhen auf den Haushaltsplänen der Gemeinden für das vergangene Jahr. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei aber eben um Pläne, die vom tatsächlichen Haushaltsergebnis abweichen können. Wie sehr zeigt das Beispiel Stetten: Statt der erwarteten Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 4500 Euro, die die Gemeinde zum Schulden-Spitzenreiter gemacht hätte, waren es letztlich nämlich nur knapp 532 Euro. Und das nicht etwa, weil sich die Kämmerei verrechnet hätte, sondern weil schlicht nicht absehbar war, dass aus geplanten Investitionen in Höhe von 7,5 Millionen Euro zum großen Teil nichts werden würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

