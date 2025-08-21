Zu alt, um einen Hund zu adoptieren? Wo das Tierheim die Grenze zieht

Ein 80-jähriges Ehepaar wird vom Tierheim abgewiesen, weil man ihnen nicht zutraut, sich um einen Hund zu kümmern. Sie entscheiden sich deshalb für einen anderen Weg: Sie kaufen eine junge Hündin im Internet. Drei Jahre später landet das Tier im Tierheim Beckstetten – die Herrchen überfordert, der Hund nicht mehr tragbar. „Der Wunsch war zu groß“, sagt Tierheimleiterin Melanie Kühn. Fälle wie dieser werfen eine schwierige Frage auf: Sollten Seniorinnen und Senioren überhaupt noch einen Hund adoptieren dürfen?
Unterallgäu
