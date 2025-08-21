Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Zu alt, um einen Hund zu adoptieren? Hier zieht ein Allgäuer Tierheim die Grenze

Unterallgäu

Zu alt, um einen Hund zu adoptieren? Wo das Tierheim die Grenze zieht

Viele Senioren wünschen sich einen Hund – doch nicht alle dürfen einen adoptieren. Auch im Tierheim Beckstetten gibt es im Alter Voraussetzungen für einen Hund.
Von Sina-Lara Nachtrub
    • |
    • |
    • |
    Blacky ist selbst ein älterer Hund und wartet im Tierheim Beckstetten schon Jahre auf ein neues Zuhause. Der Rüde wurde als Welpe von einer Seniorin adoptiert, die sich bald nicht mehr um ihn kümmern konnte.
    Blacky ist selbst ein älterer Hund und wartet im Tierheim Beckstetten schon Jahre auf ein neues Zuhause. Der Rüde wurde als Welpe von einer Seniorin adoptiert, die sich bald nicht mehr um ihn kümmern konnte. Foto: Sina-Lara Nachtrub

    Ein 80-jähriges Ehepaar wird vom Tierheim abgewiesen, weil man ihnen nicht zutraut, sich um einen Hund zu kümmern. Sie entscheiden sich deshalb für einen anderen Weg: Sie kaufen eine junge Hündin im Internet. Drei Jahre später landet das Tier im Tierheim Beckstetten – die Herrchen überfordert, der Hund nicht mehr tragbar. „Der Wunsch war zu groß“, sagt Tierheimleiterin Melanie Kühn. Fälle wie dieser werfen eine schwierige Frage auf: Sollten Seniorinnen und Senioren überhaupt noch einen Hund adoptieren dürfen?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden