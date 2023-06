Unterallgäu

vor 33 Min.

Tierische Schnäppchen bringen Unterallgäuer vor Gericht

Plus Ein 69-Jähriger sitzt auf der Anklagebank, weil er zwei streng geschützte, ausgestopfte Vögel gekauft haben soll. Am Ende der Verhandlung hat er Grund zur Freude.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Es war ein ungewöhnlicher Fall, der jüngst vor dem Amtsgericht Memmingen verhandelt wurde: Ein 69-jähriger Unterallgäuer saß auf der Anklagebank, weil er ausgestopfte Tiere gekauft haben soll, einmal einen Turmfalken für 129,90 Euro, ein anderes Mal ein Birkhuhn für 90 Euro. Der Haken an der Sache: Beide Tiere sind geschützt. Präparate zu kaufen oder verkaufen, ist nicht erlaubt. In den Augen der Staatsanwaltschaft hätte der Mann davon wissen können: Denn vor der Ausbildung in seinem späteren Beruf hatte er ein Diplom in Biologie gemacht.

Gegen ihn war ein Strafbefehl von 30 Tagessätzen à 100 Euro erlassen worden, gegen den er Einspruch eingelegt hatte - weshalb die Sache nun vor dem Amtsgericht landete. Auf die Frage von Richter Nicolai Braun, ob er sich dazu äußern möchte, antwortete der 69-Jährige: "Na klar", deshalb sei er ja hier. Dass im Zuhörerraum auch eine Schulklasse saß, störte ihn wenig - im Gegenteil: Immer wieder wandte er sich in seinen Redebeiträgen auch an die jungen Leute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen