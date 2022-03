Tierschützer wollen raus aus dem Krisenmodus

Plus Nach turbulenten Jahren stellt sich der Trägerverein des Tierheims Beckstetten neu auf – und hofft jetzt, den Ruf des Vereins und des Heims wiederherstellen zu können. Wie das gelingen soll.

Ein ehemaliger Vorsitzender aus dem Unterallgäu, der in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, Anfeindungen gegenüber einigen neuen Vorstandsmitgliedern, Personalprobleme im Tierheim und die Corona-Pandemie: Für den Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung waren die vergangenen vier Jahre eine Aneinanderreihung von Krisen. Wie berichtet, hatten zuletzt Karin Donath, Eva Appelt und Ute Kittel ihren Rückzug aus dem Vereinsvorstand erklärt.