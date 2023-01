Unterallgäu

vor 35 Min.

Tipps von der Unterallgäuer Schlafberaterin: Warum schläft mein Kind nicht durch?

Das Einschlafen kann man mit Babys und Kleinkindern nicht üben, sagt die Schlafberaterin Melanie Rampp. Wichtig ist, dass sie behütet und vertrauensvoll in den Schlaf finden. Das wirkt sich ihr zufolge dann auch positiv auf den Schlaf im späteren Leben aus.

Plus Melanie Rampp ist für den Landkreis Unterallgäu als Schlafberaterin im Einsatz. Ihre Sprechstunden sind seitdem immer ausgebucht.

Von Johannes Schlecker Artikel anhören Shape

Warum schläft meine einjährige Tochter nicht durch? Weshalb will unser zweijähriger Sohn einfach nicht in seinem eigenen Bett schlafen? Und kann man das Einschlafen mit seinem Nachwuchs eigentlich auch üben? Viele Mütter und Väter dürften sich diese oder ähnliche Fragen schon öfter gestellt haben. Dass der Beratungsbedarf groß ist, weiß Melanie Rampp nur zu gut. Seit Oktober 2022 ist sie als Schlafberaterin für Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren für den Landkreis Unterallgäu im Einsatz. Ihre Sprechstunden sind bis Ende Februar ausgebucht. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt die Kinderkrankenschwester Tipps, was Eltern beachten sollten.

