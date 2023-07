Tödliche Sturmnacht für Störche im Unterallgäu

Hoch oben in ihren Nestern waren die Weißstörche dem schweren Sturm in der vergangenen Woche voll ausgesetzt. Zahlreiche Störche wurden verletzt, einige überlebten nicht.

Das Sturmtief Ronson hat in der vergangenen Woche in vielen Gärten, Parks und Wäldern Schäden angerichtet. Doch auch die zahlreichen Weißstörche in ihren Horsten waren dem Sturm voll ausgesetzt. Leo Rasch, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Unterallgäu/ Memmingen hat versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. In einer Pressemitteilung listet er zahlreiche Fälle auf, in den Störche verletzt wurden oder gestorben sind.

In Pfaffenhausen wurde ein Storch vom Kirchdach gefegt und starb. Drei Tage später kamen nochmals zwei Weißstörche zum Tierarzt, von denen einer eingeschläfert werden musste und der zweite nach der Behandlung in die Freiheit entlassen werden konnte.

In Mindelheim lief ein offensichtlich traumatisierter Jungstorch im Bereich Teck-/ Gerberstraße umher und blieb dann für rund 24 Stunden auf einem Brückenpfeiler in der Mindel. Am Abend des 13. Juli fiel er bei einem missglückten Startversuch in die Mindel und wurde abgetrieben, wohin ist unklar.

Ein Storch wurde am Morgen des 12. Juli von der Feuerwehr Mindelheim an der Sebastianswiese eingefangen und zur Tierärztin gebracht. Etwas hinkend aber ansonsten äußerlich unverletzt wurde er westlich des Lohhofs ausgesetzt, worauf er am 14. Juli in Mindelberg vor einem Wohnhaus stand. Er wurde nochmals von der Feuerwehr zur Tierärztin gebracht. Nach einer eingehenden Untersuchung wurde er mit blauen Punkten markiert und auf einer LBV-Fläche freigelassen. Ein anderer Jungstorch lief in der Frundsbergstraße umher und wurde von Anwohnern in einen Innenhof geleitet, mit Wasser versorgt und beobachtet. Gegen Mittag flog er dann weg.

Im nördlichen Mindelheimer Neubaugebiet fing am 14. Juli die Feuerwehr einen apathisch wirkenden Weißstorch ein. Der anfangs schlechte Zustand verbesserte sich dank einer Infusion über Nacht deutlich. Am Samstag wurde er ebenfalls markiert und wieder ausgewildert.

Auch auf dem Kirchhheimer Storchenkran schlug Sturmtief Ronson zu

Mehrere Meldungen gingen auch aus Kirchheim ein. Ein verletzter Jungstorch konnte nicht mehr aufstehen und wurde von einem vogelkundigen Mann im Garten versorgt. LBV-Helfer nahmen ihn zur genaueren Untersuchung mit nach Mindelheim, das Röntgenbild zeigte keine Knochenbrüche. Ein starker Bluterguss in der Hüfte erfordert jedoch weiterhin seine Versorgung, heißt es in der Mitteilung vom LBV. Einen weiteren Storch fanden die Helfer in unmittelbarer Nähe des Storchenmasten bei der Firma Holzheu vor. Er lag am Boden, war in einem sehr schlechten Zustand und starb auf der Fahrt zur Tierärztin. Er wird mit Genehmigung der Regierung von Schwaben präpariert und danach für Unterrichts- und Schulungszwecke zur Verfügung stehen. Es wurde dann noch ein weiterer Kirchheimer Weißstorch mit hängendem Flügel zum Tierarzt nach Pfaffenhausen gebracht, wo er eingeschläfert werden musste. Ein verletzter Altstorch dagegen überlebte. Auch er war von einem Kirchheimer Bürger zum Tierarzt gefahren worden.

Im Memmingen wurde das Nest auf dem „Woolworth-Haus“ beschädigt und ein toter und ein verletzter Storch aus dem Schneefanggitter von der Feuerwehr geborgen. Das Nest wurde inzwischen entfernt und die LBV-Kreisgruppe möchte zusammen mit der Feuerwehr in den nächsten Monaten eine neue Unterlage anbringen.

Nach der Sturmnacht suchen die Vögelschützer weitere Helfer

Besonders nach solch dramatischen Ereignissen werden dringend Pflegestellen für die Versorgung von Wildvögeln gesucht. Wer sich engagieren möchte, kann sich unverbindlich an Leo Rasch, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Memmingen/Unterallgäu wenden. Entweder per E-Mail an leo.rasch@lbv.de oder telefonisch an die Bezirksgeschäftsstelle unter der Nummer 08331/966770. (mz)