Tour zu drei beeindruckenden Burgen im Landkreis

Zum 50-jährigen Bestehen des Unterallgäus bieten die Kreisheimatpfleger eine besondere Tour an. Sie führt nach Kronburg, Grönenbach und Mindelheim.

Drei beeindruckende Burgen haben sich im Unterallgäu über Jahrhunderte erhalten: die Kronburg, die Mindelburg und das Hohe Schloss in Bad Grönenbach. Im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Unterallgäu“ veranstaltet die Kreisheimatpflege am Samstag, 10. September, eine Besichtigung der Bauwerke. Abfahrt mit dem Bus ist um 9.15 Uhr am Landratsamt in Mindelheim.

Die Führung im Hohen Schloss in Bad Grönenbach ist vielleicht die letzte Gelegenheit, die Burg vor dem Umbau noch zu besichtigen

Die Kronburg befindet sich seit rund 400 Jahren im Eigentum der Freiherren von Vequel-Westernach. Eine reiche Ausstattung zeigt das Lebensumfeld einer Adelsfamilie außerhalb der großen Zentren. Das Hohe Schloss in Bad Grönenbach ist eine hochmittelalterliche Schildburg, die im Barock mit Stuck und Wandbildern ausgestattet wurde. Die Führung ist die vielleicht letzte Gelegenheit, die Burg vor dem Umbau zum Hotel zu besichtigen. Die Mindelburg ist erst seit Juli 2021 wieder zugänglich und birgt noch viele Geheimnisse. Erbaut wurde sie wohl als hochherrschaftliches Repräsentationsgebäude vor 1150 und diente später als Residenz der Herrschaft Mindelheim.

Auf dem Programm steht zunächst die Besichtigung der Kronburg. Anschließend ist ein Mittagessen im benachbarten Brauerei-Gasthof geplant. Um 14 Uhr geht es weiter zum Hohen Schloss in Bad Grönenbach, gegen 16 Uhr sehen sich die Teilnehmer die Mindelburg an. Veranstalter der Rundfahrt ist der Landkreis. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung bis 4. September unter www.unterallgaeu.de/jubilaeum erforderlich. (mz)