Traditionelle Chinesische Medizin: Linderung soll keine Geldfrage sein

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen keine Kosten für die Traditionelle Chinesische Medizin. Ein neuer Verein will chronisch Kranke unterstützen.

Seinen Sitz hat der 2022 gegründete Verein „Hilfreiche Medizin für alle“ in Bad Grönenbach – unterstützen will er Menschen in der ganzen Region – vom Unterallgäu über die Region Ulm bis ins benachbarte Baden Württemberg. Wir sprachen mit Josef Epp, einem der Initiatoren.

„Hilfreiche Medizin“ ist der Name des Vereins – sein Fokus liegt auf der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Ist das auch Ausdruck von Skepsis gegenüber der Schulmedizin?

Josef Epp: Ich sehe das nicht als Skepsis, für mich ist es die Notwendigkeit eines ausgeweiteten Blicks. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung finde ich es ärgerlich, dass hilfreiche, nebenwirkungsfreie, erfahrungsorientierte medizinische Verfahren nach wie vor ein Nischendasein führen und speziell von den gesetzlichen Krankenkassen nicht unterstützt werden. Es ist eher ein bisschen Kritik am Gesundheitssystem, nicht an der Schulmedizin. Darum haben wir die Kooperation mit der iTCM-Klinik Illertal in Illertissen, die bekannt dafür ist, dass sie auf den Schulterschluss von Schulmedizin und Komplementärmedizin setzt.

Die Erfahrungen durch die Erkrankung Ihrer 2014 verstorbenen Tochter Johanna waren für Sie ein wichtiger Antrieb. Was haben Sie damals erlebt?

Epp: Ihr wurde mit TCM sehr viel geholfen, aber all diese Leistungen wurden von ihrer Krankenversicherung nicht übernommen. Meine Tochter hatte eine Mehrfachbehinderung und litt unter einer Vielzahl allergischer Reaktionen mit Neurodermitis, Heuschnupfen und Atemproblemen. Da waren die Maßnahmen der TCM sehr wirksam – und zwar nebenwirkungsfrei und anhaltend. Das Zweite, was für mich sehr positiv war: Sie hat eine chronisch obstruktive Bronchitis (COBD) gehabt, was sie viel Kraft gekostet hat. Obwohl es für sie wegen der Angst vor Nadeln viel Überwindung bedeutet hat, war die Akupunktur ein Segen für sie. Über das Dritte rätsle ich bis heute: Johanna war über ein Jahr lang Transfusionspatientin, weil ihr Körper keine roten Blutkörperchen mehr gebildet hat. Für Untersuchungen war ihr Knochenmark in ganz Europa unterwegs. Die Schulmedizin fand keine Lösung. Dann hat eine chinesische Professorin für sie eine Kräutermischung angefertigt. Der Blutwert aus dem Labor war nach kurzer Zeit normal, sodass die Ärzte zuerst einen Messfehler befürchteten. Das wurde sofort kontrolliert: Das Ergebnis stimmte tatsächlich und von da an waren ihre Blutwerte stabil.

Wie reagierten die Ärzte?

Epp: Ein Arzt in leitender Position sagte, dass das für ihn nach vielen Berufsjahren ein Ereignis ist, das ihn völlig irritiert: Da wurden erfolglos alle Register der hochwissenschaftlichen Medizin gezogen – und eine Kräutertherapie zeigt eine solche Wirkung. Für mich war das ein Anlass zu sagen: Da steckt eine Menge Potenzial, da ist noch mal ein anderer Zugang. Zugleich haben in der Begegnung viele andere Eltern, deren Kinder schwere gesundheitliche Probleme hatten, gesagt: Mensch, das klingt gut, aber wir können uns das nicht leisten. Das hat mich immer sehr belastet. Nachdem alle Versuche gescheitert sind, da auch die Krankenkassen ins Gespräch zu bringen, wuchs der Gedanke, einen gemeinnützigen Verein zu gründen.

Das Anliegen ist, diese Therapiemöglichkeiten auch chronisch kranken Menschen zugänglich zu machen, die sich die Kosten sonst nicht leisten könnten. Welche Kriterien gelten dabei?

Epp: Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere auch Kinder und Jugendliche, können nach Hilfsangeboten durch die TCM nachfragen und gegebenenfalls gefördert werden. Soziale Kriterien sind, dass jemand Grundsicherung oder Wohngeld empfängt oder mit hohen Belastungen und geringem Einkommen konfrontiert ist. Ausgeschlossen sind für uns Fälle, die noch nicht ausreichend abgeklärt sind oder solche, in denen ein akut kritischer Zustand vorliegt. Oder ein Krebspatient, der die Chemotherapie verweigert. TCM ist da kein Ersatz und keine Wundermedizin, sondern eine Ergänzungsmedizin.

Ein erstes Projekt soll an der iTCM-Klinik anlaufen. Dabei nehmen chronisch Erkrankte an einem Behandlungsprogramm teil. Verläufe und Erfolge werden dokumentiert und ausgewertet. Wie können sich Interessierte melden?

Epp: Man kann sich über ein Anmeldeformular oder telefonisch bei der Klinik oder dem Verein melden. Bei Kindern und Jugendlichen richten wir uns an Betroffene mit drei anerkannten chronischen Krankheiten: Allergien, Asthma oder ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, Anm. d. Red.). Für Erwachsene haben wir es eingeschränkt auf Allergien, COPD und chronische, entzündliche Darmerkrankungen, denn auch da haben wir Hinweise, dass TCM überaus wirksam ist. Außerdem geht es uns um Jugendliche und Erwachsene mit Post-Covid-Syndrom und Post-Vac-Syndrom (lang andauernde Beschwerden nach Covid-19-Impfung; Anm. d. Red.). Dann folgt ein umfangreicher Fragebogen zur Erstanamnese. Danach entscheidet der leitende Arzt, ob das unter die entsprechenden Kriterien fällt und welche anderen Angebote der Verein gegebenenfalls machen kann, falls das nicht so ist. Bei Privatversicherten tragen deren Versicherungen die Kosten, bei gesetzlich Versicherten werden sie im Rahmen des Projektes für einen Behandlungszyklus erstattet.

Als Förderer für die Startphase wurden die Steffen-Lohrer-Stiftung und die Veronika-Stiftung des Bistums Rottenburg ins Boot geholt. Woher soll weitere finanzielle Unterstützung kommen?

Epp: Wir streben außerdem eine projektbezogene Förderung durch das bayerische Gesundheitsministerium an. Ein vielversprechendes Zeichen ist für uns, dass wir bereits von einer der Dienststellen, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die Zustimmung für einen sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn bekommen haben.

Wie geht es nun weiter?

Epp: Wir machen eine unverbindliche, kostenlose Informationsveranstaltung am Dienstag, 23. Mai, ab 18.30 Uhr in der iTCM-Klinik Illertal. Für das Projekt haben sich erste Interessenten schon über das Internet gemeldet. Wir warten noch bis zur endgültigen Förderentscheidung, damit wir verlässlich mit den Mitteln planen können. Ende Mai behandeln wir dann die ersten betroffenen Patienten.

Weitere Informationen unter www.hilfreiche-medizin.de und www.itcm-illertal.de