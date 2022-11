Unterallgäu

vor 30 Min.

Trübe Aussichten für die Unterallgäuer Wirtschaft

Plus Das Unterallgäu kann sich auch in den aktuellen Krisen wirtschaftlich behaupten. Doch es gibt Aspekte, die die gute Lage gefährden könnten.

Von Sandra Baumberger

Erst Corona, dann der Ukrainekrieg und in der Folge Energiekrise und Lieferengpässe: Die Unternehmen in der Region stellt das vor gewaltige Herausforderungen. Das wirft die Frage auf, wie es um die wirtschaftliche Situation im Unterallgäu bestellt ist. Michael Stoiber, der Leiter des Sachgebiets Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus am Landratsamt, hat sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus beantwortet.

