Ukraine-Krieg: Spenden-Aktionen und Kundgebung im Unterallgäu

Auch im Unterallgäu gibt es inzwischen mehrere Aktionen, Spendensammlungen und eine Kundgebung für die Ukraine und ein friedliches Miteinander - eine Übersicht.

Wie andernorts gibt es auch rund um Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim Aktionen für die Ukraine. Wir haben alle uns bekannten Hilfsaktionen, Spendensammlungen und Kundgebungen hier in einer Übersicht zusammengefasst.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Diese Hilfe für die Ukraine gibt es derzeit im Unterallgäu

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hat erste Informationen für Freiwillige zusammengestellt, die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Die Übersicht enthält Internetadressen zu Unterkunft und Flüchtlingsberatung, weitere aktuelle Infos zu Status und Leistungsbezug sowie Sammelstellen für Spenden. Die Übersicht ist auf der Homepage www.fwa-schaffenslust.de bei Aktuelles abrufbar - oder hier als PDF - und wird laufend ergänzt und aktualisiert. Gerne können weitere hilfreiche Infos für Helferinnen und Helfer gemeldet werden an info@fwa-schaffenslust.de.

Hier kann man in Mindelheim für die Ukraine spenden

In Mindelheim organisieren die Cheerful Stompers, die Line Dance Gruppe in Mindelheim und die Frundsbergschützen Mindelheim eine Spendenaktion.

Gesucht werden:

Abgabezeiten sind: Freitag, 4. März, 15 bis 18 Uhr. Samstag, 5. März, 15 bis 18 Uhr. Sonntag, 6. März, 15 bis 18 Uhr. Montag, 7. März, 15 bis 18 Uhr. Abgabeort: Mindelburgweg 6 in Mindelheim, direkt neben der Schwabenwiese. Die Organisatoren bitten, keine Dinge außerhalb dieser Zeiten anzuliefern.

Diese Spendenaktionen für die Ukraine laufen in Bad Wörishofen

Dennys Koller, Inhaber und Leiter der ortsansässigen KTA Taekwondo Akademie Bad Wörishofen , sammelt mithilfe von Rainer Gellrich vom Hotel Fontenay und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern Spendengüter für die Ukraine . Die Aktion läuft bereits erfolgreich und endet am Wochenende. Bis Samstagmittag, 5. März, können diese Spenden noch in der Taekwondo Akademie Bad Wörishofen in der Hauptstraße 1 abgegeben werden. Dringend gebraucht werden alle sämtlichen Hygieneartikel sowie Babynahrung und Windeln, saubere Kuscheltiere, Schokolade, Damenbinden, Trockenfrüchte, haltbare Milch, Batterien, Kerzen und Feuerzeuge. Außerdem alles, was mit Medikamenten zu tun hat (Verbandsmaterial, rezeptfreie Medikamente, Erste-Hilfe-Sets, Schnelltests). „Wir haben viele solidarische Spenden bereits erhalten aber gerade diese aufgeführten Artikel sind weiterhin hilfreich und für die Notleidenden existenziell,“ so Rainer Gellrich . Anschließend wird alles in Kartonagen verpackt, dreisprachig beschriftet und am Montag nach Augsburg zur Sammelstelle transportiert, in Augsburg wiederum in Lkw verladen und direkt in die Grenzgebiete gefahren zur Weiterleitung an alle Notleidenden.

In Türkheim ist eine Friedenskundgebung geplant

In Türkheim ruft ein Aktionsbündnis von Bund Naturschutz, dem Weltladen Türkheim und Bündnis 90/Die Grünen zu einer Mahnwache auf. Die parteiübergreifende Friedenskundgebung findet am Sonntag, 6. März, auf dem Türkheimer Rathausplatz statt - und zwar von 17 bis 18 Uhr. "Die Mahnwache soll zeigen, dass auch die Menschen im Unterallgäu Anteil nehmen am schrecklichen Schicksal, was so viele Ukrainerinnen und Ukrainer erleiden müssen. Nicht nur bedingungslose Solidarität und die Verurteilung der russischen Angriffe auf das ukrainische Volk sollen demonstriert werden, ebenso soll die Zusammenkunft auch den Menschen hier vor Ort Trost spenden", heißt es von Seiten der Veranstalter.

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde sind ebenso eingebunden wie Bürgermeister Christian Kähler und sein Stellvertreter Franz Haugg. Das Programm wird von Musik und Reden begleitet. Das Aktionsbündnis hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Sie sind auch an einer Aktion für die Ukraine beteiligt, die im Unterallgäu stattfindet, und möchten, dass Ihr Hilfsangebot in unserer Liste aufgenommen wird? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit den wichtigsten Eckpunkten und Ihren Kontaktdaten an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Betreff: Ukraine-Hilfe.