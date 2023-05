Umweltpakt: Unterallgäuer Unternehmen werden ausgezeichnet

Weil sie etwas für die Umwelt und das Klima tun – und das schon über Jahre – sind mehrere Betriebe aus dem Unterallgäu vom Umweltminister geehrt worden.

Umweltminister Thorsten Glauber hat auf Schloss Nymphenburg in München 100 schwäbische und oberbayerische Unternehmen mit der Gold-Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern ausgezeichnet, darunter auch einige aus dem Unterallgäu.

Betriebe, die zum fünften Mal in Folge an der Initiative teilnahmen, erhielten die Auszeichnung, darunter auch Osbra aus Mindelheim/Bad Wörishofen, das Ziegelwerk Klosterbeuren, Recycle it aus Eppishausen, Baufritz aus Erkheim sowie Franz Wolf Kunststoffverarbeitung aus Kirchheim.

Die Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt kann alle drei Jahre mit einer weiteren Umweltleistung verlängert werden. Besonders im Fokus stehen dabei Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien, Entsorgung und Recycling, Umgang mit Kunststoff, Flächeninanspruchnahme, Biodiversität und Artenschutz, Umwelttechnologie, Gewässernutzung und Nachhaltigkeit. Insgesamt beteiligen sich mehr als 1600 bayerische Unternehmen und Einrichtungen aus der Wirtschaft am Umwelt- und Klimapakt.