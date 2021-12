Unfälle bei Schnee und Eis: In Bad Wörishofen stürzt ein Baum auf ein Haus

Sechs Verletzte bei Unfällen nach Wintereinbruch im Unterallgäu. Lastwagen kommen von der Straße ab, am Waldsee von Bad Wörishofen blockiert ein Baum die Fahrbahn.

Starke Schneefälle und glatte Straßen haben für Unfälle im Unterallgäu gesorgt. Zudem brachen Äste und Bäume unter der Schneelast. In Bad Wörishofen kippte am Dienstagvormittag ein etwa 20 Meter hoher Baum auf ein Wohnhaus. Das Dach sei dabei beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Am Waldsee bei Bad Wörishofen in Richtung Gammenried stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr machte den Weg mit Motorsägen frei.

Auch im Straßenverkehr sorgte der Wintereinbruch für Behinderungen, bereits seit Montag häuften sich die Unfälle. An der A96-Anschlusstelle Bad Wörishofen etwa ist am Montag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Ein weiterer Lastwagen kam auf der MN10 in Richtung Wiedergeltingen von der Straße ab. Glücklicherweise gab es bei keinem der Unfälle im Bereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen Verletzte. Den vorläufigen Schaden beziffert die Polizei mit rund 14.000 Euro, darin sind allerdings noch nicht die Schäden an den Lastwagen enthalten.

Insgesamt registrierte das Polizeipräsidiums Schwaben Süd/Westi alleine am Montag 215 Verkehrsunfälle, dazu rund 130 Einsätze wegen Verkehrsgefahren und -behinderungen. Im Unterallgäu ereignete sich 35 Unfälle, dabei wurden sechs Menschen verletzt.