Kreis Unterallgäu erwägt Alternative zur eingestellten Grüngut-Abholung

Plus Seit zwei Jahren werden keine Gartenabfälle mehr in den Unterallgäuer Gemeinden abgeholt. Der Landkreis macht sich jedoch Gedanken über eine Alternative.

Der Frühling ist da – zumindest der meteorologische. Für viele Gartenbesitzer heißt es jetzt: aufräumen. Experten raten dazu, das Gras von Laubresten, Baumfrüchten und abgefallenen Zweigen zu befreien, da es sonst womöglich zu faulen beginnt. Auch Sträucher können nun zurückgeschnitten werden. Doch wohin mit den Pflanzenresten? Vor zwei Jahren noch gab es im Unterallgäu einen speziellen Service. Viermal im Jahr organisierte der Landkreis eine Sammlung von Gartenabfällen. Das Grüngut wurde in den Gemeinden abgeholt. Das Angebot wurde jedoch aus Kostengründen vorerst eingestellt. Und so schnell wird es wohl auch nicht mehr eingeführt. Es gibt aber Überlegungen für ein Alternativangebot.