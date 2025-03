Unterallgäu-Pralinen kommen gut an: mehr als 700 Euro für die Kartei der Not

Schon am Vormittag des zweiten Tages waren sie „ausverkauft“: Die Unterallgäu-Pralinen, die die Redaktion der Mindelheimer Zeitung zusammen mit Christine Egle von der Landwirtschaftsschule produziert hat, waren schnell vergriffen. Das Unterallgäuer Pendant zur Dubai-Schokolade mit regionalen Zutaten wie Nussmus oder selbst gemachtem Salted-Caramel kam bei unseren Leserinnen und Lesern sehr gut an. Sie spendeten fleißig und am Ende kamen 704,10 Euro für die Kartei der Not zusammen. Nun kommt das Geld jetzt Menschen in der Region zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Wir sagen dafür herzlichen Dank!

Icon Galerie 18 Bilder Christine Egle von der Hauswirtschaftsschule hat zusammen mit der Redaktion der Mindelheimer Zeitung Unterallgäu-Pralinen entwickelt und hergestellt.