Unterallgäuer Fahrlehrer auf der Anklagebank

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann vor, Geld von Fahrschülern kassiert und selbst behalten zu haben. Außerdem soll er eine Fahrschülerin sexuell belästigt haben.

Wer in Deutschland Fahrlehrer sein will, muss nicht nur eine Prüfung absolvieren, sondern sich auch als geeignet und zuverlässig erweisen. Genau wegen dieser Klausel steht für einen Unterallgäuer Fahrlehrer jetzt seine berufliche Zukunft auf dem Spiel.