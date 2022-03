Unterallgäuer Heimatpfleger: „Viele Häuser wirken wie Massenprodukte“

Dr. Bernhard Niethammer ist nicht nur Burgen-Experte und Leiter des Schwäbischen Bauernhofmuseums in Illerbeuren, sondern auch neuer Kreisheimatpfleger für Bauwesen im Unterallgäu. In dieser Funktion will er für Qualität und Wirkung von Architektur sensibilisieren.

Foto: Verena Kaulfersch