Unterallgäu

12.07.2022

Unterallgäuer solidarisieren sich mit niederländischen Bauern

Plus Landwirte wehren sich gegen Umweltauflagen. Im Unterallgäu ist die Stimmung aber nicht so aggressiv wie in Holland. Das hat auch mit guten Nachrichten zu tun.

Von Johann Stoll

In den Niederlanden kocht die Wut der Bauern derzeit hoch. Landwirte fühlen sich durch die EU und die eigene Regierung gegängelt, weil sie gegen die Überdüngung der Felder und damit die Belastung der Natur mit Gülle vorgehen. Von Demonstrationen mit Traktoren wird berichtet, die den Verkehr zeitweise lahmlegen. Im Unterallgäu haben rund 100 Landwirte auf den Autobahnbrücken der A96 zwischen Memmingen und dem Kohlberg mit Traktoren demonstriert und sich so mit ihren Berufskollegen in den Niederlanden solidarisch erklärt. Auch Transparente wurden aufgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen