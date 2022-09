Unterallgäu

Unterallgäuer steht vor Gericht: Wann ist Unfallflucht Unfallflucht?

Plus Ein 26-jähriger Unterallgäuer steht vor Gericht, weil er nach einem Zusammenstoß seines Gespanns mit einem Auto „geflüchtet“ sein soll. Er stellt die Situation anders dar.

Von Melanie Lippl

Wer in einen Unfall verwickelt wird und dann weiterfährt, begeht Unfallflucht und kann bestraft werden – das weiß vermutlich jeder, der einen Führerschein besitzt. Ganz so einfach ist es aber nicht immer, wie der Fall eines 26-jährigen Unterallgäuers zeigt, der nun auf der Anklagebank am Memminger Amtsgericht saß. Der Handwerker war im vergangenen Jahr an einem Julinachmittag mit einem Traktor samt Anhänger auf einer Kreisstraße unterwegs gewesen. Als ein hinter ihm fahrendes Auto ihn gerade überholen wollte, bog er nach links ab – es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Doch in den Augen der Staatsanwaltschaft hatte sich der 26-Jährige anschließend einer Unfallflucht schuldig gemacht: Er erhielt einen Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte.

