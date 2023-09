Unterallgäuer werden Opfer von Internetbetrügern

Um mehrere Tausend Euro haben Internetbetrüger drei Unterallgäuer gebracht.

Bei der Polizeiinspektion Mindelheim haben am Montag drei Unterallgäuer Anzeigen wegen Internetbetrugs erstattet. In einem Fall gab sich ein Unbekannter als angeblicher Microsoftmitarbeiter aus und brachte einen 71-Jährigen dazu, ihm den Zugriff auf seinen Computer zu erlauben. Anschließend wurden 8000 Euro von dessen Konto abgebucht. Ebenfalls unrechtmäßige Abbuchungen stellte ein 36-Jähriger fest. Er hatte im Internet an einem Gewinnspiel teilgenommen und erhielt einen Anruf, dass er gewonnen habe. Für die angebliche Gewinnabwicklung gab er seine Bankdaten heraus. Wie viel Geld die Betrüger von seinem Konto abgebucht haben, steht laut Polizei noch nicht fest. Im dritten Fall fiel einer 36-Jährigen eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von rund 100 Euro über ihre Kreditkarte auf. Wie die Täter an ihre Daten kamen, ist noch unklar. (mz)