Unterallgäuerin spielt im neuen "Tribute von Panem"-Film mit

In "The Ballad of Songbirds and Snakes" durfte Serena Oexle (links) in die Rolle der Mentorin Juno Phipps schlüpfen.

Plus 16 Drehtage hat Serena Oexle am Set von dem neuen "Tribute von Panem"-Prequel erlebt. Vieles war anders, als die 20-jährige Unterallgäuerin es erwartet hatte.

Von Anna Stepanek

Den entscheidenden Anruf hat Serena Oexle auf der Arbeit bekommen. "Ich bin gleich zu meinem Lieblingskollegen gerannt und habe ihm davon erzählt", erinnert sie sich. Denn es war offiziell: Sie wird eine Rolle in "The Ballad of Songbird and Snakes" - dem Prequel der beliebten dystopischen Filmreihe "Tribute von Panem" - spielen. Am 16. November startet der Film in deutschen Kinos.

Die 20-Jährige kommt ursprünglich aus Heimertingen und ist nicht neu im Schaupiel-Business: Sie wird von einer Agentur vertreten und hat mit "Bibi und Tina" und "Die Mädchen-WG" bereits Erfahrung vor der Kamera gesammelt. Eine Hollywood-Filmproduktion in dieser Größenordnung hat sie jedoch noch nicht erlebt.

