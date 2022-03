Unterstützung für Engagement von Bürgern

Plus Die Lokale Aktionsgruppe vergibt Fördergeld für Projekte, die das bürgerschaftliche Engagement stärken. Es gibt noch ein Restbudget.

Ein Krippenweg oder ein Stockschützenplatz – das sind nur zwei Beispiele, die heuer mit dem Leader-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ gefördert werden. Seit 2017 wählt die Lokale Aktionsgruppe Kneippland Unterallgäu regelmäßig Projekte aus, um diese wertzuschätzen. Vereine, Arbeitskreise oder Jugendgruppen, die das bürgerschaftliche Engagement in der Region stärken, können eine finanzielle Unterstützung von bis zu 1500 Euro erhalten. In einer ersten Auswahlrunde für das Jahr 2022 hat die LAG diese vier Projekte ausgewählt: