Unterstützung für Hilfsbedürftige gesucht

Wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln, ist er auf die Hilfe anderer angewiesen. In solchen Fällen helfen zum Beispiel sogenannte rechtliche Betreuer. Personen, die diese Aufgabe übernehmen möchten, können sich beim Landratsamt Unterallgäu melden.

Rechtliche Betreuung im Unterallgäu: Ehrenamtliche Helfer unterstützen Bedürftige in schwierigen Zeiten.

Meistens sind eine Behinderung, eine Krankheit, ein Unfall oder nachlassende Kräfte im Alter der Grund dafür, dass eine rechtliche Betreuung notwendig wird. Die Betreuer helfen dann bei verschiedenen rechtlichen Angelegenheiten. Sie vertreten die jeweilige Person nach Bedarf zum Beispiel gegenüber Behörden, Versicherungen, Renten- oder Sozialleistungsträgern und kümmern sich um das Vermögen, Wohnangelegenheiten, die Post oder die ambulante Versorgung.

In Bayern benötigen rund 150.000 Menschen eine rechtliche Betreuung. Die meisten rechtlichen Betreuer oder Betreuerinnen übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich und helfen aus sozialem Pflichtgefühl. Wichtig ist vor allem Zuverlässigkeit und Interesse am Umgang mit Menschen. Ehrenamtliche Betreuer haben einen Anspruch auf eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 425 Euro pro Jahr. Möglich ist es auch, beruflich als rechtlicher Betreuer zu arbeiten.

Viele weitere Informationen zum Thema rechtliche Betreuung sind auf der Homepage des Landratsamts zu finden unter www.unterallgaeu.de/betreuungsstelle. Wer Interesse an der Aufgabe hat, wendet sich an die Betreuungsstelle im Landratsamt - entweder unter Telefon (08261) 995-386 oder -275 oder per E-Mail betreuungsstelle@lra.unterallgaeu.de. (mz)