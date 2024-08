Vereinspauschale: So viel Geld fließt ins Unterallgäu

Sport- und Schützenvereine im Unterallgäu dürfen sich auch heuer über Geld vom Freistaat freuen: Er unterstützt sie mit insgesamt mehr als 318.000 Euro. Die sogenannte Vereinspauschale errechnet sich auf Grundlage sogenannter Mitgliedereinheiten. Dabei werden Mitgliedschaften von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Übungsleiterlizenzen besonders stark gewichtet. Pro Mitgliedereinheit gibt es in diesem Jahr 40 Cent. Das ist mehr als vor Corona, aber weniger als 2023.

Im vergangenen Jahr war die Vereinspauschale auf 60 Cent verdoppelt worden

Vor Corona hatten die Vereine pro Mitgliedereinheit 30 Cent bekommen. Im November 2022 hatte der Ministerrat dann eine vorübergehende Verdoppelung der Vereinspauschale beschlossen, die 2023 wirksam wurde und dazu führte, dass im vergangenen Jahr mehr als 462.000 Euro ins Unterallgäu flossen. In diesem Jahr nun kehrt der Freistaat zur früheren Pauschale zurück, erhöht diese angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten aber auf 40 Cent. Bayernweit reicht er so 33,7 Millionen Euro an die Vereine aus.