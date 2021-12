Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume im Unterallgäu: Sieben Verletzte

Plus Schlechte Straßenbedingungen durch Schnee und Eis führten am Mittwoch und Donnerstag zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Feuerwehreinsätzen im Unterallgäu. Sieben Personen wurden verletzt.

Wegen starken Schneefalls und Eisglätte ist es am Mittwoch und vereinzelt auch bis Donnerstagmittag zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Unterallgäu gekommen. Die Feuerwehren rückten nach Angaben der Kreisbrandinspektion des Landkreises zu rund 50 Einsätzen in diesem Zeitraum aus. Bei den Verkehrsunfällen gab es sieben Verletzte.