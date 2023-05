Vermögensverwalter AnCeKa setzt auf Nähe zu den Kunden

Während Großbanken sich immer stärker zurückziehen, setzt die Memminger AnCeKa Vermögensberatungs AG weiter auf Nähe.

Mit 1106 Kunden und einer durchschnittlichen Betreuungsgröße von 302.000 Euro betreut die AnCeKa ein Volumen von 334 Millionen Euro. Die Erlöse aus der Vermögensverwaltung stiegen auf ein Rekordergebnis von 2,5 Millionen Euro. Im Ergebnis erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 378.000 Euro. Im Jahr zuvor waren es 320.000 Euro.

AnCeKa erhöhte ihre Eigenkapitalquote auf 72 Prozent

Die AnCeKa besitzt neben der selbst genutzten Immobilie in Kaufbeuren Aktien und Gold im Wert von 95.000 Euro. "Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 72 Prozent (69 Prozent im Jahr zuvor) und ist für die Belange der Gesellschaft und als Sicherheit für unsere Kunden mehr als ausreichend", so Vorstand Ingo Schweitzer. Seit 2023 müssen Banken in Europa eine Eigenkapitalquote von bis zu 15 Prozent nachweisen.

Auch die Aktionäre partizipieren wieder am Erfolg: Der Vorstand schlägt den Aktionären eine Rekorddividende in Höhe von 0,62 Euro (0,60 Euro) pro Aktie vor. Diese wird vollständig aus dem operativen Geschäft bezahlt. Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeiter. Die AnCeKa bleibt ihrer Strategie treu. Es wird direkt in Einzelaktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Als viertes Vorstandsmitglied wurde kürzlich Christian Geh berufen.

Ingo Schweitzer sieht den Mehrwert für die Kunden durch die Unabhängigkeit bei der Auswahl der Kapitalanlagen. "Wir agieren als Treuhänder und qualifizierter Ansprechpartner für unsere Kunden, und eine gute Bilanz dient als zusätzliche Sicherheit für unsere Mandanten", so Ingo Schweitzer.