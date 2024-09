Viel Kultur: Unsere Tipps für das Wochenende

Auf der Mindelburg findet am Sonntag von 18 bis 19 Uhr das Konzert „just air“ statt: Akkordeon in concert im Rahmen der kultour-Tage Unterallgäu. Das Akkordeonensemble präsentiert sein vielseitiges Repertoire, von Konzert- und Filmmusik bis hin zu Rock und Pop.

In Zaisertshofen findet in der Pfarrkirche St. Silvester am Sonntag von 11 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr eine Führung und Besichtigung der Kirche statt: von Papst Silvester, Pfarrer Johann Maria Gelb und tödlicher Gastmähler. Neben der Kirche wird auch der schlossähnliche Pfarrhof besichtigt. Es gibt viel über zahlreiche Stuckaturen und Fresken, bibliche Gemälden und tödliche Gastmählern aus dem 15. Jahrhundert zu erfahren. Eintritt frei.

Bei Familie Zedelmeier in Bedernau in der Dorfstraße 1 kann die Sternenzeit in der alten Landmaschinen-Werkstatt erlebt werden: Die Ausstellung getöpferter Sternkreiszeichen-Zyklus hat täglich geöffnet, außerdem gibt es am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein Kreativangebot für Klein und Groß: „Gestalte dir dein individuelles Sternzeichen-Lesezeichen mit Naturfarben“. Eintritt frei, Spenden willkommen für ein Vielfalts-Projekt in Bedernau.