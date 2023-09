Vielfalt bei der VHS: Innovationen mit Pilzen und Tradition mit Ton

Die Volkshochschule im Unterallgäu präsentiert in ihrem neuen Semesterprogramm wieder eine breit gefächerte Kursauswahl.

Das neue Programmheft der Volkshochschule für Herbst/Winter 2023 in Mindelheim und dem Landkreis Unterallgäu ist da. Mit „weiter denken! Volkshochschule“ wirbt der Slogan der aktuellen Imagekampagne der Bayerischen Volkshochschulen für die allgemeine Erwachsenenbildung. Neben dem Thema Lernen allgemein steht in diesem Semester im Bereich Gesellschaft und Leben die Sicherheit im Alltag ganz oben. Hierzu bietet die VHS eine Vortragsreihe der Polizei Mindelheim an. Die Veranstaltungen sind gebührenfrei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Die Polizeiinspektion Mindelheim weist in diesem Zusammenhang auch auf den Tag des Einbruchsschutzes am 29. Oktober und auf das Projekt „Wachsamer Nachbar“ hin.

In der Reihe „vhs.wissen live“, dem digitalen Wissenschaftsprogramm, werden wieder Livestreams von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft angeboten. So vertritt der Philosoph Stefan Gosepath die These, dass Erben und Vererben ungerecht ist und bringt in seinem Onlinevortrag am Donnerstag, 12. Oktober, Argumente für und gegen das Erben und Vererben vor. Die Mikrobiologin Prof. Dr. Vera Meyer spricht am Dienstag, 17. Oktober, über die Möglichkeiten, die Eigenschaften von Pilzen für Innovationen zu nutzen.

Bei der VHS gibt es auch Tipps zur Online-Buchung von Ferienwohnungen

Im Bereich Verbraucherbildung findet ein Vortrag von Roswitha Reinhold rund um Vermietung und Anmietung von Ferienunterkünften auf Online-Plattformen statt. Kursort ist die alte Turnhalle der Grundschule in Bad Wörishofen, Termin ist der 27. September. Am Donnerstag, 12. Oktober, lädt Abwassermeister Norbert Lutz zur Betriebsbesichtigung der Mindelheimer Kläranlage ein. Ein sehr besonderes Angebot stellt die Lesung von Niklas Manitius dar. Der Autor liest aus seinem kürzlich erschienenen Buch „Im Spiegel der Erinnerung“ und berichtet von seiner persönlichen Begegnung mit Gerhard Hauptmann, dem berühmten deutschen Dramatiker und Literatur-Nobelpreisträger und weiteren Erlebnissen der Zeit um den Zweiten Weltkrieg sowie unter anderem auch seinen Begegnungen mit Aborigines in Australien. Die Lesung findet am 22. Oktober um 11 Uhr in der Stadtbücherei in Mindelheim statt und wird musikalisch von Josef Bichlmair umrahmt.

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit hat die Bildungsberaterin des Landkreises Unterallgäu Caroline Faulhaber für den 18. Oktober 2023 einen moderierten Austausch zum Thema berufliche Neu-/Umorientierung organisiert. Das Angebot ist gebührenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich. An zwei Abenden im November können in Bad Wörishofen angehende Servierfachkräfte und auch interessierte Laien lernen, Tische einzudecken, zu dekorieren und Getränke fachgerecht zu servieren. Inhaber der bayerischen Ehrenamtskarte können die Kurse aus den Sparten Sprachen und Beruf vergünstigt besuchen.

Auch kreatives Gestalten, Sport und die Kulinarik kommen bei der Volkshochschule nicht zu kurz. In diesem Semester gibt es in Bad Wörishofen wieder die Möglichkeit, den Werkstoff Ton kennenzulernen und ausgiebig mit ihm zu arbeiten. Die beliebten Nähkurse werden auch wieder angeboten und Malkurse für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene können gebucht werden.

Auch einen Fotokurs für Sterngucker bietet die VHS an

Neben der neu angebotenen Astrofotografie in der Allgäuer Volkssternwarte besteht wieder die Möglichkeit, beim Fotografieren mit dem Iphone kreativ zu sein. Musikalisch kann man sich beim Jodeln und Trommeln üben. Beim Tanzen können in verschiedenen Workshops Standard- und lateinamerikanische Tänze erlernt werden. Wieder im Programm sind Salsa und Bachata Solo für alle, die sich lieber ohne Tanzpartner zu Musik bewegen. Saisonbedingt befasst sich Lebensmittelexpertin Marion Fiene mit dem Wintergemüse Grünkohl und zeigt, wie er kreativ verarbeitet werden kann. Wer möchte, kann am Kurstag schon am Vormittag bei der Ernte mithelfen.

Alle Angebote können über die Suchfunktion auf der Homepage www.vhs-ua.de gefunden werden. Wer sich unsicher ist, welcher Kurs geeignet sein könnte, kann sich in den VHS-Büros in Mindelheim unter Telefon 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter der neuen Telefonnummer 08247/9925892 beraten lassen. Die VHS-Geschäftsstelle ist übrigens vom Bad Wörishofer Rathaus ins Kurhaus umgezogen. (mz)