Von fleißigen Eierlegern, die keine Vögel sind

Plus An Ostern dreht sich traditionell alles um Eier. Die von Insekten und Amphibien finden dabei jedoch kaum Beachtung. Höchste Zeit, das zu ändern.

Wer an Ostern und Eier denkt, hat wahrscheinlich bunte Hühner- oder vielleicht noch Schoko-Eier vor Augen. Aber wer denkt schon an Insekten und Amphibien? Dabei legen sie ja noch viel fleißiger Eier als Vögel. Silke Lotterbach und Frederik Schüttler von der Kreisgruppe Memmingen/Unterallgäu des Bund Naturschutz verraten nicht nur, wer aus welchem Ei schlüpft, sondern warten mit weiteren Infos mit „Ei, ei, ei“-Effekt auf.