Warnung an Autofahrer: Verliebte Rehe sind unterwegs!

Während der Brunft ist die Gefahr von Wildunfällen auch im Unterallgäu besonders groß. So verhält man sich richtig, wenn es gekracht hat.

Gerade an Waldrändern sollten Autofahrer in diesen Tagen besonders vorsichtig sein. Grund ist die Brunft des heimischen Rehwildes, die sich derzeit auf ihrem Höhepunkt befindet. Von Mitte Juli bis Mitte August durchstreifen die Rehböcke ihr Revier auf der Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Haben sie eine potenziell geeignete Ricke aufgespürt, so verfolgen sie diese oftmals über Tage hinweg mit großer Ausdauer. Die liebestollen Tiere bremsen auch Straßen nicht aus, sodass es nun vermehrt zu gefährlichen Begegnungen zwischen Wild und Fahrzeugen kommen kann. So verhält man sich richtig.

Da eine Kollision mit einem Reh auch für Autofahrer oder Motorradfahrer nicht ungefährlich ist, sollten diese insbesondere in Waldgebieten den Fuß vom Gas nehmen und bremsbereit sein. Schon wer nur 80 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer fährt, verkürzt seinen Bremsweg erheblich. Hat man das Reh auf der Straße rechtzeitig bemerkt, sollte man vom Fern- auf Abblendlicht schalten, um das Tier nicht zu blenden, das dann intuitiv stehen bleibt. Auch Hupen ist erlaubt, um das Reh zu verscheuchen.

Kollision mit Reh: Lenkrad festhalten und nicht ausweichen

Lässt sich eine Kollision nicht mehr vermeiden, sollte man das Lenkrad festhalten und den Impuls unterdrücken, auszuweichen. Denn laut Verkehrsexperten ist ein kontrollierter Zusammenstoß sicherer als ein Ausweichmanöver, das im schlimmsten Fall am nächsten Baum endet. Hat es gekracht, sichert man die Unfallstelle mit dem Warndreieck ab, schaltet die Warnblinkanlage ein und verständigt noch vor Ort die Polizei oder den zuständigen Jäger – und zwar auch dann, wenn das Tier gar nicht verletzt zu sein scheint. Der Jäger sucht das Tier und kann ihm langes Leiden ersparen, falls es doch nicht nur mit dem Schrecken davongekommen ist.

Ein totes Tier sollte man nur dann von der Straße ziehen, wenn man Handschuhe dabei hat und sich wirklich sicher ist, dass es nicht mehr lebt. Andernfalls versetzt man das Reh unnötig in Panik und begibt sich selbst in Gefahr: Der Tritt eines panischen Rehs kann durchaus schmerzhaft sein und auch bei anderen Wildtieren ist Vorsicht geboten. Das Tier einfach in den Kofferraum zu packen, um es sich später zuhause als Rehragout schmecken zu lassen, ist übrigens keine Option: Damit würde man sich der Wilderei strafbar machen.

Im besten Fall muss man sich darüber gar keine Gedanken machen und die Rehe bleiben am Leben. Nach etwa neuneinhalb Monaten Tragzeit kommt dann das Kitz zur Welt. Eine Besonderheit hierbei ist, dass die Entwicklung des Embryos während der Wintermonate stagniert. Diese sogenannte Eiruhe stellt sicher, dass die nächste Generation im meist milden Frühlingsmonat Mai zur Welt kommt. (stof, baus)