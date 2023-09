VWEW zögern noch mit der Senkung der Strompreise

Strom an den Börsen ist günstiger geworden. Verbraucher dürfen deshalb auf fallende Preise hoffen, aber wohl erst im neuen Jahr.

Die Preise am Großhandel haben in den vergangenen Monaten und Wochen nachgegeben. Aktuell gehen die Vereinigten Wertach-Elektrizitätswerke davon aus, dass der Energiemarkt sich nicht wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Die Preise dürften also nicht wieder signifikant in die Höhe gehen, teilte Marketingchef Norbert Rathe auf Anfrage mit. Unter dieser Voraussetzung werden die VWEW den Energiekostenanteil an ihren Tarifpreisen senken. Das soll vom 1. Januar 2024 an in voraussichtlich allen Tarifen geschehen.

Das Kaufbeurer Stromunternehmen rechnet mit höheren Gebühren und Steuern

In welcher Höhe wie die nachgebenden Preise weitergeben beziehungsweise wie stark die Preise für die Kunden sinken, „können wir derzeit noch nicht festlegen“. Dazu wolle das Kaufbeurer Unternehmen erst abwarten, wie sich der Anteil an Netzentgelten, Steuern, Abgaben und Umlagen zum 1. Januar 2024 entwickelt. Steigt deren Anteil an, „müssen wir diesen entsprechend weitergeben“. Das gelte gleichermaßen für Senkungen. Beides sei auch unabhängig von einer möglichen Senkung des Netto-Energiepreises.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Einen Strich durch die Rechnung der Verbraucher könnte auch die Bundespolitik ziehen. Denn möglicherweise wird die Erhöhung der Mehrwertsteuer bei Erdgas von sieben auf 19 Prozent nicht erst am 1. April kommen, sondern schon zum 1. Januar. Damit würden auch die Spielräume für mögliche Preissenkungen geringer ausfallen. Die Stadtwerke Bad Wörishofen kündigten an, ihre Preise für Strom und Gas bereits zum Oktober 2023 zu senken.

Grundsätzlich betonen die VWEW, dass das Unternehmen in der Zeit, in der viele andere Energielieferanten ihre Preise deutlich erhöht haben und zum Teil die hohen Preise noch halten, „unsere Preise auf Basis einer langfristig und risikoavers ausgerichteten Energiebeschaffung, nur moderat erhöht.“ Die Kaufbeurer hätten damit in der eigentlichen Hochpreisphase spürbar unter den meisten Preisen der Wettbewerber gelegen, so Rathe.