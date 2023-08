Wacken Open Air 2023: So erleben Unterallgäuer das Festival

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken versinkt im Schlamm. Zwei Unterallgäuer haben es aufs Festival-Gelände geschafft und berichten von ihren Erlebnissen.

"Waaaaaaaaaaacken!": Das Heavy-Metal-Festival versinkt im Schlamm, trotzdem zieht es die Fans nach Wacken. Nach einem kompletten Einlass-Stopp sind rund 50.000 Besucher vor Ort - unter ihnen die beiden Unterallgäuer Tobias Stadler und Thomas Thurnhuber.

Tobias Stadler stammt aus Markt Rettenbach und wohnt jetzt in Mindelheim. Er ist das erste Mal bei "Wacken" dabei. "Wir hatten einfach Glück, dass wir noch reingekommen sind. Wir waren mit die letzten." Der 25-Jährige ist in einer größeren Gruppe unterwegs. Wie derzeit die Lage ist? "Momentan geht es. Die Campingfläche ist in Ordnung. Das ,Infield', also wo die Bühnen sind, ist ziemlich matschig." Knöcheltief stehe man im Schlamm. Headbangen gehe aber immer.

Für den 25-Jährigen gehört Matsch beim Wacken Open Air einfach dazu

"Die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Die Leute, die reingekommen sind, machen das Beste draus", so der 25-Jährige weiter. Dazu zählt er sich ebenso. "Matsch gehört auch einfach dazu."

Auf dem Konzertgelände sei es "wie ein ganz normales, matschiges Wacken", findet auch Thomas Thurnhuber, der das Festival 2009 zum ersten Mal besucht hat und seitdem etwa alle zwei Jahre dorthin fährt. "Aber die Anreise war absolutes Chaos, so etwas habe ich noch nie erlebt." Der 32-Jährige, der aus Egg an der Günz stammt und in Mindelheim bei der Firma Grob arbeitet, ist Montagmorgen um 4 Uhr losgefahren. Kurz vor Hamburg haben er und seine Gruppe erfahren, dass man nicht mehr anreisen solle, erzählt er.

Der Unterallgäuer fährt mit dem Shuttlebus zum Wacken Open Air

Eine Nacht hätten sie zu dritt im vollgepackten Auto auf einem Parkplatz in Hamburg verbracht. Infos vom Veranstalter gab es Thurnhuber zufolge nur sporadisch, "das war nervig". Am Dienstag seien sie dann auf den Ausweichcampingplatz am Flugplatz Hungriger Wolf gefahren, der seitdem mit Videoleinwand, Duschen und Verpflegungsstationen ausgestattet worden sei.

Ein Shuttlebus bringt den Unterallgäuer und seine Freunde ins rund 20 Kilometer entfernte Wacken. Insgesamt sei die Grundstimmung bei vielen Leuten schlechter als sonst, berichtet Thurnhuber. Aber bei den Konzerten sei davon kaum etwas zu spüren.

Das Wacken Open Air gibt es seit dem Jahr 1990. Es findet immer jährlich am ersten Augustwochenende in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. Nahezu alle Spielarten des Hard Rock und Metal sind auf dem Festival vertreten. Es ist laut Organisator, der WOA Festival GmbH, eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands. In den Jahren 2011 bis 2019 lag die Teilnehmerzahl jeweils bei rund 85.000 Menschen, davon 75.000 zahlende Besucher.