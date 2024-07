Waldfest, Malle-Party, Wettsägen: Am Wochenende wird gefeiert

Es sind zwar Ferien und insgesamt weniger Veranstaltungen als noch vor einigen Wochen – aber dennoch ist auch von 2. bis 4. August einiges geboten. Es wird vielerorts gefeiert, mit gutem Essen und Trinken und einem vielfältigen Programm. Hier sind unsere Wochenend-Tipps.

Beim Dorffest Stockheim , das auf dem Festplatz an den Wertachauen stattfindet, spielen am Samstagabend die Blaosband Dirlewang und danach die Hausband Dirlewang auf. Der Sonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst am Kirchbergl. Es folgen Frühschoppen und ab 15 Uhr Musik von den Original Mindelblech-Musikanten. Abends spielt die Musikkapelle Schlingen auf. Zudem gibt‘s einen Bücherflohmarkt.

Der Musikverein Unterkammlach feiert sein Sommerfescht. Am Freitag ab 20 Uhr ist Malle-Party mit DJ Yellow Stork bei freiem Eintritt. Am Samstag ab 19.30 Uhr Südtiroler Abend mit Schmankerl und lässiger Blasmusik mit Grenzenlos. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit Frühschoppen und Mittagstisch mit den Haseltaler Musikanten. Nachmittags gibt‘s Kaffee und Kuchen, ab 15 Uhr spielt die Jugendkapelle Auf!takt. Ab 19 Uhr Festausklang mit dem Musikverein Bedernau. Zudem läuft am Sonntag ab 10 Uhr das Oldtimertreffen mit Prämierung.