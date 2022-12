Wann waren "weiße Weihnachten" in Mindelheim und Bad Wörishofen?

Daten des Deutschen Wetterdiensts zeigen, dass Schnee an Weihnachten immer seltener wird. In welchem Jahr gab es weiße Weihnachten? Schauen Sie nach in unserer Grafik.

Die Ersten haben in diesem Jahr schon geträumt von einem Weihnachtsfest in glitzerndem Schnee. Schließlich hatte der Winter in der vergangenen Woche ja gezeigt, was er alles drauf hat. Doch die steigenden Temperaturen haben sogar jeden Schneekönig und jede Eisprinzessin wieder in die Realität zurückgeholt. Weiße Weihnachten? Angesichts der Wetterprognose fürs Wochenende doch sehr unwahrscheinlich. Da müsste schon noch ein Weihnachtswunder geschehen!

Weiße Weihnachten in Mindelheim und Bad Wörishofen sind selten

War es früher öfter weiß an den Feiertagen? Oder ist das eine verklärende Rückschau auf eine Zeit, die so idyllisch gar nicht war, wie sie aus heutiger Sicht scheint? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die verfügbaren Daten des Deutschen Wetterdiensts für Mindelheim und Bad Wörishofen geben lassen und sie in diese Grafik umgewandelt.

Sie zeigt: Nur 15 Mal in den vergangenen 65 Jahren gab es Schnee an Weihnachten. 15 Mal schneite es nur wenig und/oder nur an einem der drei Weihnachtstage. Bleiben 36 Weihnachtsfeste ohne Schnee – die, wie man sieht, vor allem in den vergangenen Jahren gefeiert wurden. Ein bisschen was Wahres ist also schon dran, wenn Oma oder Opa davon erzählen, dass es früher öfter weiße Weihnachten gab ...