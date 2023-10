Auszeichnung: Diese neun Gärten sind besonders gut für die Natur

Der Landkreis Unterallgäu hat neun "Naturgärten" ausgezeichnet - in passender Kulisse: dem 6500 Quadratmeter großen Garten von Karin Huber und Brigitte Beer in Warmisried.

Der Garten von Karin Huber und Brigitte Beer in Warmisried ist ein echter Rückzugsort. Ob auf der hölzernen Terrasse oder von einem zur Sauna umfunktionierten Bauwagen aus, können die beiden mit Blick auf das idyllische Mindeltal ihre Seele baumeln lassen und sich vom Alltag erholen. Doch ihr grünes Paradies ist mehr ist als „nur“ ein Raum um ihr Wohnhaus.

Nachdem sie das 6500 Quadratmeter große Areal im Jahr 2011 erworben hatten, machten sich Beer und Huber in den vergangenen acht Jahren daran, den Garten nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Das Areal zeichnet sich durch alten Baumbestand, eine Naturhecke, ein Sandarium und einen Präriegarten aus. Markant sind auch die zahlreichen Nisthilfen und der Nutzgarten, der im Vier-Felder-System bewirtschaftet wird, also mit wechselnder Fruchtfolge.

Was für die Besitzerinnen des Unterallgäuer Naturgartens selbstverständlich ist

„Für uns ist die Verwendung von Kompost und Regenwasser selbstverständlich“, erklärt Brigitte Beer. Die vielen Stunden, die sie gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin investierten, haben sich gelohnt. „Diesen Sommer waren Ringelnattern in und am Teich zu Gast“, berichtet Karin Huber stolz. In den vergangenen Monaten blühte es üppig an allen Ecken und Enden, Insekten und Vögel fühlen sich sichtlich wohl.

Brigitte Beer und Karin Huber aus Warmisried wurden ebenso wie acht weitere Gartenbesitzer für ihren naturnah bewirtschafteten Garten geehrt. Foto: Marcus Barnstorf

Davon konnte sich im Juli auch Markus Orf, Kreisfachberater am Landratsamt Unterallgäu, überzeugen. Sechs zertifizierte Gartenbaumeister beziehungsweise Diplom-Biologen besichtigten paarweise die insgesamt neun Naturgärten im Unterallgäu. Deren Besitzer hatten sich für die Gartenplakette „Bayern blüht“ beworben. „Ein Naturgarten ist ein Lebensraum für viele heimische Pflanzen und Tiere. Er ist keine Wildnis, sondern bewusst im Einklang mit der Natur gestaltet. Das heißt: Auch ein Naturgarten will gepflegt sein“, erklärt Orf, der sich über die wachsende Zahl an naturnah bewirtschaftete Grünflächen freut, in den sich Natur und Tierwelt entfalten dürfen.

Mittlerweile gibt es im Landkreis 29 zertifizierte Naturgärten unterschiedlichster Größe. Kernkriterien für das Gütesiegel sind der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, den Einsatz von Torf, chemisch-synthetische Dünger sowie eine hohe ökologische Vielfalt.

„Mit ihren Gärten sind Sie Botschafter und haben Vorbildfunktion für biologisches Gärtnern“, sagte Landrat Alex Eder bei der diesjährigen Verleihung der Ehrenurkunde und Plakette, die von der Landesvereinigung Gartenbau Bayern vergeben wurde. Er würdigte den Einsatz für Flora und Fauna sowie das stetige Bestreben, mit der Natur zu leben.

Diese Gärten im Unterallgäu wurden ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden die Gärten von Bettina Kaller (Niederdorf), Katja und Daniel Mayer (Dirlewang), Familie Mayer-Lotterbach (Mindelheim), Doris Prudlo und Bruno Flach (Markt Wald), Martin Modi-Keckeisen und Christine Peschke (Woringen), Lisa Steber (Eppishausen-Weiler), Luise und Joachim Stiba (Erkheim-Daxberg), Gustav Träber (Erkheim) sowie Karin Huber und Brigitte Beer (Warmisried). Für Letztere ist das Projekt mit der erfolgreichen Zertifizierung noch nicht abgeschlossen. Es sei ein ständiger Prozess. Immer wieder fallen den beiden Ideen ein, ihren Garten nachhaltig zu verändern. Da kam der fachliche Austausch mit den anderen Naturgärtnern gerade recht.

Landrat Alex Eder (6. von rechts) und Kreisfachberater Markus Orf (4. von rechts) verliehen neun Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern die Naturgartenplakette. Foto: Marcus Barnstorf

Informationen zur Zertifizierung, die im kommenden Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet, gibt es im Internet unter t.ly/rtbrL