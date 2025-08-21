Achtung, Starkregen: Davor warnt der Wetterdienst aktuell im Unterallgäu

Von Hochsommer hat das wenig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell (21.8.2025) vor Stark- und Dauerregen im Unterallgäu.

Warnung vor Starkregen im Unterallgäu: Wie lange dauert der Regen?

Wer heute im Unterallgäu unterwegs ist, sollte einen Schirm einpacken und eine Regenjacke tragen: Laut DWD soll es bis mittags um 12 Uhr Starkregen geben. „Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde erwartet“, heißt es seitens des Wetterdienstes. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte das Tempo anpassen, empfiehlt der DWD, denn es kann zu Aquaplaning kommen. Auch durch Unterführungen sollte man vorsichtig fahren, hier könnte das Wasser stehen.

Wann endet der Dauerregen im Unterallgäu heute?

Auch wenn der Regen nachlässt, ist er nicht weg. Der DWD rechnet mit Dauerregen bis in die frühen Morgenstunden des Freitags. Ein Ende sei erst gegen 3 Uhr morgens in Sicht, so der Wetterdienst: „Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 50 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen um 70 l/m² erreicht.“

Die Wetterwarnungen betreffen nicht nur das Unterallgäu, sondern alle Allgäuer Städte und Kreise. Für das angrenzende Oberbayern, etwa im Landkreis Landsberg am Lech gilt sogar eine Warnung vor heftigem Starkregen, ebenso wie für den Landkreis Augsburg. Laut DWD können während des Starkregens auch vereinzelt örtlich Gewitter auftreten.

Wie wird das Wetter am Wochenende im Unterallgäu?

Am Freitag soll sich die Wetterlage untertags voraussichtlich bessern, lediglich am Alpenrand kann es noch vereinzelt zu Gewittern kommen. Im Unterallgäu soll es ab Mittag trocken werden, dabei aber bewölkt bleiben. Die Sonne zeigt sich dabei nur wenig. Im Verlauf des Wochenendes wird das Wetter aber freundlicher, sprich trocken und sonniger. Die Temperaturen liegen im Unterallgäu am Samstag und Sonntag tagsüber bei etwa 20 Grad. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen leicht an, es kann aber wieder nass werden. Am Dienstag soll es regnen.