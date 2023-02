Warum die Sparkasse beim Zins knausert

Plus Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf drei Prozent heraufgesetzt. Dennoch bleibt es für Sparer bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee bei Minizinsen.

Am Donnerstag dieser Woche hat die EZB erneut den Zins um 0,5 Prozent angehoben auf nunmehr drei Prozent. Wer sein Geld bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee anlegen will, bemerkt davon aber nach wie vor wenig.