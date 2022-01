Unterallgäu

Was so alles passieren könnte: Ein satirischer Blick in die Kristallkugel

Mit einer Standseilbahn zur Mindelburg sollen die künftigen Besuchermassen gelenkt werden, die dort das Museum und den neuen Weihnachtsmarkt besuchen wollen. Der Mindelheimer Stadtrat will das Projekt im Februar auf den Weg bringen, hat uns ein Blick in die Glaskugel verraten.

Plus 2022 wird sich im Unterallgäu einiges tun. Wir verraten schon mal die wichtigsten Geschichten. Aber Achtung: Satire!





Das Jahr 2022 ist gerade erst geschlüpft und wir wissen schon, was es im Unterallgäu bringen wird. Eine Standseilbahn auf die Mindelburg ist nur eine der bahnbrechenden Neuigkeiten, die uns in diesem neuen Jahr beschäftigen werden. Lesen Sie hier, was wir noch so alles in unserer Kristallkugel gesehen haben.

