Was tun gegen die hohen Heizkosten? Experten geben Tipps

Energie wird immer teurer, aber es gibt für Hausbesitzer Alternativen zu kostspieligem Öl und Gas.

Die Verunsicherung ist groß. Seit dem ersten Tag des bewaffneten Ukraine-Konflikts stehen die Telefone bei den Heizungsfirmen nicht mehr still. Bei der Firma Hochwind mit Sitz in Ettringen „fragen ganz viele verunsicherte Hausbesitzer, was sie tun sollen beziehungsweise was sie tun können, um vom Gas oder Heizöl unabhängiger zu werden“, sagt Claudia Hochwind.

Viele machten sich Sorgen, wie sie ihre Häuser einigermaßen bezahlbar im nächsten Winter beheizen können. Nicht nur die Hausbesitzer rufen an, auch Hausbauer und solche, die voriges Jahr bestellt haben und heuer den ersten Spatenstich machen wollen. Die Bauherren haben sich für eine Gasheizung entschieden und suchen nun Alternativen.

Für Neubauten sind Wärmepumpen eine gute Wahl

Theoretisch ist eine Wärmepumpe eine gute Lösung, sagt Hochwind, vor allem für gut gedämmte Neubauten, die die Räume mit Fußbodenheizung wärmen. Denn Wärmepumpen laufen mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur als Gas- oder Ölheizungen.

Ältere Häuser dagegen haben oft nur kleine Heizkörper und sind schlecht gedämmt. Hier brauche man viel mehr Temperatur im Heizkörper, um die Räume im Winter warm zu bekommen. Das schaffe eine Wärmepumpe alleine meist nicht. Die technische Entwicklung geht aber weiter. Verschiedene Hersteller arbeiteten schon an Wärmepumpen für Altbauten – da erwartet Hochwind auf der Fachmesse ifh Intherm Ende April in Nürnberg ein paar Produktvorstellungen. Eine Luftwärmepumpe könne zusätzlich zur Gas- oder Ölheizung gebaut werden, um so eine Grundlastversorgung zu bekommen. Damit könne der Verbrauch und die Abhängigkeit der fossilen Energie reduziert werden. Nachteil: Eine Wärmepumpe läuft nicht kostenlos. Sie braucht Strom, der auch etwas kostet. Hier komme eine Kombination mit Fotovoltaik und ein Stromspeicher in Frage, um die Wärmepumpe mit Solarstrom zu betreiben.

Als Alternative zur Wärmepumpe stehen noch Pelletsheizungen und Scheitholzheizungen – für größere Anlagen auch Hackgutheizungen – zur Auswahl. Auch hier sei die Nachfrage stark gestiegen.

Jedes Haus muss einzeln unter die Lupe genommen werden

Hochwind rät, jedes Haus einzeln zu bewerten. Manche Hausbesitzer machen in diesem Zuge auch gleich eine „große Sanierung“ und erneuern zusätzlich die Fenster, bringen eine Außendämmung an oder bauen eine Fußbodenheizung ein. Auch das könne ein Weg sein.

Es gibt auch Förderung durch den Staat. Für Sanierungen können über die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) Zuschüsse beantragt werden. Für Neubauten gab es seit Januar 2022 nichts mehr. Es soll demnächst aber ein neues KFW-Programm für Neubauten aufgelegt werden. Details sind noch nicht bekannt. Parallel zu allen Fragen rund um die Heizung ist auch die Nachfrage nach Fotovoltaik-Anlagen gestiegen.

Hier motivieren die hohen Strompreise. Das mache für jedes Haus Sinn, so Claudia Hochwind. Man könne die Stromkosten reduzieren. Noch mehr sparen sich Hausbesitzer, wenn sie noch einen Stromspeicher einbauen lassen.

Wermutstropfen für alle, die jetzt was tun wollen: Die Lieferzeiten für alle Produkte – Heizung und Fotovoltaik – sind aktuell sehr lange. Das geht bis zu zwölf Monate bei Wechselrichter und Stromspeicher. Dazu kommen unerwartete Preiserhöhungen von den Herstellern, teilweise auch auf bestellte und noch nicht ausgelieferte Ware.

Hinzu kommt, dass es an Fachkräften fehlt. Hochwind kann auf gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter zählen. Die Firma sucht aber, wie alle in der Branche, weitere Kräfte. (mz)