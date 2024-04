„Was will ich mehr?" Sie lieben das Landleben im Unterallgäu

Kein Shopping, keine Bahnverbindung und keine große Oper: Warum diese Unterallgäuer das Leben auf dem Land trotzdem in vollen Zügen genießen.

Im Unterallgäu ist es schön! Dass dort Menschen das Landleben genießen und nicht mit der Großstadt tauschen wollen ist eigentlich klar – oder? Wir haben drei Unterallgäuer aus Oberegg und Immelstetten stellvertretend befragt:

Der Flieder duftet betörend, Vögel singen, die Sonne scheint warm vom Himmel. Der Blick von Oberegg Richtung Süd-Osten ist einfach traumhaft. Im Tal strahlen die Wiesen gelb von blühendem Löwenzahn. In der Ferne ganz klein die Häuser von Bayersried, am Horizont, etwas milchig an diesem herrlichen Tag, die Bergkette der Alpen. Zitta Oberhofer schaut etwas irritiert bei der Frage, ob sie gerne auf dem Land lebt, denn genau das Beschriebene sieht sie, wenn sie vor ihrer Wohnung auf der Terrasse sitzt.

Auf keinen Fall würde sie in die Stadt ziehen, betont sie, denn: „Was will ich mehr? Hier habe ich alles, was ich brauche!“ Nur wenige Gehminuten entfernt gibt es einen Dorfladen und eine Bäckerei, zum Einkaufen oder um mal einen Kaffee zu trinken und mit anderen ein Schwätzchen halten. Die Nachbarn sind sehr nett. „Ich sitze nie lange alleine draußen auf der Terrasse. Dann kommt jemand vorbei, leistet mir Gesellschaft“, schwärmt die Rentnerin. Zuvor hatte sie im „Unterdorf“ gewohnt, aber nach dem Tod ihrer Mutter musste sie aus dem Haus ausziehen und jetzt wohnt sie noch schöner und hat diesen wunderbaren Blick.

Zitta Oberhofer aus Oberegg hat von ihrer Terrasse aus einen wunderbaren Blick über die Landschaft. Foto: Ulla Gutmann

Ganz anders drückt Ernst Schuster aus Immelstetten seine Verbundenheit zum Landleben aus: „Ich bin hierhergekommen, um die Grenzen meiner Lebenskunst auszuloten und gegebenenfalls zu überschreiten“, sagt der frühere Schreiner und Holzbildhauer, der nach eigenen Worten aus einer Künstlerfamilie stammt. Vor 30 Jahren zog er nach Immelstetten. Zusammen mit seiner Frau wohnt er in dem liebevoll renovierten Bauernhof am Rande des kleinen Ortes.

Ästhetik ist für Ernst Schuster aus Immelstetten wichtiger als Funktionalität

Die Fassade besteht komplett aus Holz, überall finden sich kleine schmückende Elemente aus Holz oder Keramik. Jetzt im Frühling warten kleine Setzlinge in Töpfen darauf, dass sie eingepflanzt werden. „Ästhetik hat Priorität vor Funktionalität“, erklärt Schuster und bedauert, dass es auf dem Land nicht mehr viele schöne Häuser und Gärten gibt, die in die Landschaft und zur Tradition der Gegend passen. Trotzdem ist er überzeugt vom Landleben. Oberhalb des Hauses hat das Paar noch ein Grundstück erworben, wo Obstbäume gedeihen. Früher hatte Schuster auch einmal Bienen, doch weil er die Sommer auf einer Alm verbringt, wo er Käse produziert, musste er dieses Hobby aufgeben. Er liest viel und gerne, schätzt die Ruhe auf dem Lande. Manchmal hat er aber auch Sehnsucht nach der Ferne. Dazu zeigt er ein Buch über Schiffsreisen beschrieben – abenteuerliche Reisen in kleineren Booten auf hoher See.

Ernst Schuster aus Immelstetten vor seinem renovierten Bauernhof. Foto: Ulla Gutmann

Ein Stück oberhalb in derselben Straße wohnt Birgit Eggers-Spängler. Vor viereinhalb Jahren hat sie in Immelstetten ein Haus gekauft und genießt jetzt im Ruhestand die Gartenarbeit und die Möglichkeit, viele Tiere zu halten. Neun Katzen aus dem Tierschutz wohnen bei ihr und Igel dürfen in Holzhäuschen überwintern, bekommen regelmäßig Futter serviert. Naturschutz und Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung sind ihr wichtig.

Den Käse kauft Birgit Eggers-Spengler auf dem benachbarten Ziegenhof

Am liebsten kauft sie regionale Bioprodukte, wie den Käse vom Ziegenhof Haider im Ort. Gerne fährt sie auch zum Wochenmarkt nach Markt Wald und dass es im nahegelegene Walkertshofen jetzt auch eine Bäckerei mit Café gibt, freut sie.

Birgit Eggers-Spängler aus Immelstetten genießt den Frühling in ihrem Garten. Foto: Ulla Gutmann

Geboren und aufgewachsen in Schleswig Holstein auf einem Bauernhof in Alleinlage wohnte sie als Erwachsene viele Jahre in der Stadt. Die gelernte Industriekauffrau konzentrierte sich ganz auf ihre Karriere und machte sich 2013 selbständig. Hier im Unterallgäu liebt sie es, Kunst und Kultur und kleine Museen zu entdecken: das Textilmuseum in Mindelheim oder das alte Ziegelwerk in Lerchenberg bei Erkheim. Sie ist auch Mitglied im Kunstverein in Mindelheim. Themen wie Garten, Natur, Tiere, Kunst und sicherlich auch ein Stück Selbstbesinnung in der Zurückgezogenheit auf dem Lande bestimmen ihre jetzige Lebensphase.