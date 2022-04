Welche Bäume jetzt im Unterallgäu gepflanzt werden

Der Forstbetrieb informiert über den derzeitigen Bestand und den künftigen Umgang mit dem Lebensraum. Auf welches Wetter große Hoffnung gesetzt wird, erklärt Leiter Dr. Hermann S. Walter.

In diesen Tagen laufen die Frühjahrspflanzungen im Forstbetrieb Ottobeuren auf Hochtouren. Försterinnen und Förster, Forstwirtinnen und Forstwirte ergänzen die staatlichen Wälder im Allgäu um zahlreiche neue Bäume, heißt es in einer Mitteilung. Neben alten Bekannten wie Tanne, Lärche oder Buche sind auch einige Raritäten unter den rund 70.000 Bäumen, die in diesem Frühjahr gepflanzt werden.

Die Mischung ist für die Zukunftsfähigkeit der Wälder im Unterallgäu entscheidend

Die Baumartenwahl und ihre Mischung seien entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Waldes. In jedem Waldbestand der Bayerischen Staatsforsten werden deshalb nach Möglichkeit mindestens vier Baumarten künftig vielfältige, gemischte und gestufte Wälder bilden, informiert der Forstbetrieb. Heimische Baumarten wie Buche, Lärche, Bergahorn oder Tanne machen den Löwenanteil unter den neu gepflanzten Baumarten aus. Wo es vom Standort her passt, werden diese mit heimischen und bisher selteneren Baumarten wie Elsbeere, Flatterulme oder Vogelkirsche ergänzt.

„Wir pflanzen knapp 20 verschiedene Baumarten, die nicht nur dem Klimawandel standhalten sollen, sondern auch eine Vielfalt an Lebensräumen bilden“, erklärt Forstbetriebsleiter Dr. Hermann S. Walter. Allein auf eine einzelne Baumart zu setzen, wäre ihm angesichts der Klimaveränderungen zu gefährlich. Es gebe im Klimawandel unberechenbare Aspekte. Neben Trockenperioden könnten auch Schädlinge quasi wie aus dem Nichts heraus problematisch werden. „Die Mischung ist entscheidend. Wenn in unseren Beständen eine Baumart ausfällt, übernehmen die anderen Baumarten“, so Walter.

Ein Pilz aus Asien lässt auch im Unterallgäu Eschen sterben

Welche Baumarten in welchem Waldgebiet gepflanzt werden, ist laut Mitteilung stark vom Standort und den vorhandenen Bäumen abhängig. Ziel der Staatsforsten sei es jedoch, auch seltenere heimische Laubbaumarten einzubringen wie zum Beispiel die Flatterulme: Sie eignet sich besonders für die Stabilisierung der Wälder auf nassen Standorten. Die Flatterulme hat ein intensives Wurzelwachstum, ein wertvolles Holz und eignet sich damit als Ersatz für die Esche, die stark unter dem Eschentriebsterben (ein eingeschleppter Pilz aus Südostasien) leidet und deshalb am Forstbetrieb nicht mehr gepflanzt wird, heißt es in der Mitteilung.

„Auf besonders trockenen Standorten setzen wir auf Baumarten wie den Spitzahorn oder auch die Elsbeere, die mit dem Klimawandel gut zurechtkommen“, so Walter. Gleiches gelte für die Tanne, von denen der Forstbetrieb Ottobeuren im laufenden Geschäftsjahr mehr als 20.000 Stück pflanzen wird: „Mit ihrer Pfahlwurzel ist sie als Nadelbaumart der Fichte im Klimawandel überlegen. Sie ist nicht nur stabiler bei Stürmen, sondern kann auch Wasservorräte in größeren Tiefen erreichen“, ergänzt Walter.

Mit dem bisherigen Verlauf der Pflanzungen in diesem Frühjahr ist er sehr zufrieden: „Wir sind im Plan, die Niederschläge der vergangenen Wochen waren nach dem sehr trockenen März Gold wert.“ Damit die Pflanzen gut anwachsen, wünscht er sich für die nächsten Wochen, was außer Försterinnen und Förstern wohl niemand haben möchte: ein nasses und kühles Frühjahr. (msc)