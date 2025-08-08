Wenn bunte Bälle in Regenschirme fliegen

Kleine farbige Bälle fliegen durch die Luft und landen in einem aufgespannten, schwankenden Regenschirm. Andere Bälle kullern über einen Karton in Löcher oder werden mit Besen über den Boden geschlagen wie beim Golfspielen. Bei der Klausurtagung der Unterallgäuer Seniorenbeauftragten der Gemeinden gab es viele Ideen, wie mit einfachen Mitteln die Gesundheit und die Beweglichkeit im Alter gefördert werden kann. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Heuer fand das Treffen in Unterrieden statt, wo Bürgermeister Robert Wilhelm die Seniorenbeauftragten begrüßte. Die Koordinationsstelle Seniorenkonzept am Landratsamt Unterallgäu organisiert in Kooperation mit Gemeinden jährlich ein solches Treffen. „Es ist wichtig, dass wir immer neue Impulse und Ideen zur Seniorenarbeit vor Ort erhalten und uns dazu auch gegenseitig austauschen können“, sagt Hubert Plepla von der Koordinationsstelle.

Bei der altersgerechten Quartiersentwicklung fördert der Landkreis die Konzepterstellung, die Umsetzung fördert dann der Freistaat, erklärte Plepla. 17 Gemeinden im Unterallgäu haben bisher eine Quartiersarbeit aufgebaut. In Benningen läuft das Projekt aktuell.

Birgit Nägele, Seniorenbeauftragte von Oberrieden, stellte die Arbeit in der gastgebenden Gemeinde vor: 2017 gab es dort einen „Runden Tisch zur Seniorenarbeit“ – ein Projekt des Landkreises im Rahmen seines Seniorenkonzepts. Inzwischen sind viele Angebote entstanden, wie der Hoigata, Bastelaktionen, Ausflüge und Vorträge zu verschiedenen Themen. Zudem beteiligt sich die Gemeinde am Projekt ILE ZAM – Zukunft Aktiv Meistern, ein Projekt der gesamten Verwaltungsgemeinschaft zusammen mit der Pfarreiengemeinschaft. Ulrike Daufratshofer, Referentin für Soziale Gemeindeentwicklung, erklärte, dies sei ein Projekt für alle Generationen – vom Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche bis zum Mitfahrbänkle oder dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe.

In Gruppen erörterten die Seniorenbeauftragten, welche Bedarfe es in ihrer Heimatgemeinde gibt, welche Ressourcen und wer Kooperationspartner sein könnte. Zudem informierte Anton Herz über den schön gestalteten Dorfplatz in Unterrieden, der im Ort eine wichtige Rolle als Treffpunkt spielt. Neben vielen Bänken, einem begehbaren Brunnen und einer Getränkestation wurde auch eine barrierefreie öffentliche Toilette am Dorfplatz gebaut.

Mit Sabine Müller konnten die Seniorenbeauftragten das Programm „Bewegen ist Leben“ testen. Mit Alltagsutensilien wurden Geschicklichkeits- und Bewegungsspiele aufgebaut, die als Anregung mit in die eigene Gemeinde genommen werden konnten. (pm)