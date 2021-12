Viel Lob für den Einsatz der Freiwilligenagentur "Schaffenslust"

Träger- und Förderverein der Freiwilligenagentur Schaffenslust zieht Bilanz und wählt einen neuen Vorstand.

In der Mitgliederversammlung des Träger- und Fördervereins der Freiwilligenagentur Schaffenslust hat Leiterin Isabel Mang die Ergebnisse des vergangenen Jahres vorgestellt. Trotz Einschränkungen durch Corona hatte sie positive Nachrichten für die Mitglieder: 153 neue Ehrenamtliche hat Schaffenslust für verschiedene Anfragen aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich in Memmingen und dem Landkreis gewonnen.

Das Angebot der Agentur Schaffenslust wurde erweitert

Die bisherigen Projekte liefen weiter und wurden um neue Angebote erweitert. Beispielsweise durch das Projekt „Engagement für alle“ und den neuen Auftritt in den sozialen Medien. Auch der Finanzbericht wies laut Mang positive Zahlen auf. Denn die Gesamtkosten wurden durch Förderung von Bund, Land und Stiftungen gedeckt. Auch Stadt und Landkreis förderten den Verein. Da aber 40 Prozent der Ausgaben pro Jahr aus Spenden und vom Förderverein bestritten würden, sei Schaffenslust weiterhin auf Spenden und neue Fördervereinsmitglieder angewiesen.

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder sprach seinen Dank aus: „Wenn es die Freiwilligenagentur nicht gäbe, so müsste man sie jetzt erfinden.“ Die Mitglieder wählten bei der Versammlung auch einen neuen Vorstand: Martin Möntmann wurde einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt, Josef Mang wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und Herbert Zawadzki bleibt Schriftführer. Auch Bernhard Martin und Hermann Jäckle sind dem Vorstand weiterhin als Mitglieder treu, genauso wie Kassenprüfer Karl-Heinz Mahle. Wolfgang Dorn trat nicht mehr zur Wahl an. An seine Stelle tritt Lothar Urmoneit als neuer Kassenprüfer. (mz)