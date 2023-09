Wer führt künftig die CSU im Kreistag?

Plus Anfang Juni hatte Andreas Tschugg seinen Rücktritt als Fraktionschef der CSU im Kreistag angekündigt. Nach der Landtagswahl soll die Nachfolge geklärt sein.

Der Ottobeurer Andreas Tschugg ist seit 2020 Fraktionsvorsitzender der CSU im Kreistag Unterallgäu. Im Frühsommer nannte er berufliche und private Gründe für seinen angekündigten Rückzug als Sprecher der Fraktion. Tschugg hatte sich bereit erklärt, bis nach der Landtagswahl im Oktober im Amt zu bleiben.

Über die Sommermonate hat sich offenbar noch kein heißer Favorit für die Nachfolge herauskristallisiert. Andreas Tschugg teilte auf Anfrage mit, dass innerhalb der Fraktion ein klarer Fahrplan aufgestellt worden sei. Demnach fällt die Entscheidung über den neuen Fraktionsvorsitz nach der Landtagswahl am 8. Oktober.