Landwirt soll für mehr Acker einen Grenzstein versetzt haben

Plus Hat ein Unterallgäuer Landwirt heimlich einen Grenzstein versetzt und so seinen Nachbarn benachteiligt? Diese Frage wurde vor dem Memminger Amtsgericht behandelt.

Früher es soll es öfter vorgekommen sein, dass Bauern in der Nacht ausrückten, um Grenzsteine zu versetzen. In der digitalen Welt sind derartige Vergehen zwar seltener geworden, trotzdem musste sich ein Unterallgäuer Landwirt vor dem Memminger Amtsgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, den Grenzstein um eineinhalb Meter nach Norden verrückt und seinen Nachbarn dadurch benachteiligt zu haben.

Angezeigt hatte den Landwirt eben dieser Nachbar. Dieser hatte die Grenze vermessen lassen und dabei stellte sich heraus, dass der Grenzstein nicht an der richtigen Stelle lag. Allerdings war der Grenzstein zuvor nicht im Boden versenkt gewesen, sondern lag auf dem Grundstück.