Wertvolle Tipps für Pilzsammler

Manfred Fischer kennt sich bestens mit Pilzen aus. Derzeit erforscht er, welche Pilze im Wörishofer Kurpark wachsen. Für Genießer hat er einen besonderen Tipp.

Die herbstliche Atmosphäre ist überall zu spüren und sehen. Die Blätter der Bäume werden bunt. Die Sonne scheint golden über die herrliche Landschaft. Und zwischen allem findet man Pilze. In allen Formen und Farben wachsen sie in den Wäldern und auf Wiesen. Es ist Hochsaison. Doch was darf man eigentlich sammeln? Was schmeckt gut, was ist giftig? Antworten auf Fragen wie diese gibt Dr. Manfred Fischer aus Dirlewang. Der Apotheker ist Pilzberater im Landkreis Unterallgäu und echter Experte.

„In meiner Kindheit bin ich oft mit meinen Eltern in den Wald gegangen“, erzählt Manfred Fischer. Dort hat sich seine Leidenschaft für die Natur und besonders die für Pilze entwickelt. 2014 hat er schließlich eine Prüfung zum Pilzberater bei der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft abgelegt. In der Bahnhof Apotheke in Bad Wörishofen hat Fischer jetzt auch eine Pilzberatungsstelle.

Von Pilz-Apps hält der Experte aus Dirlewang nichts

„Geschätzt gibt es etwa 5000 Pilzarten allein in Bayern“, berichtet der Experte. Dies macht es für normale Bürger umso schwerer, sie beim Sammeln zu unterscheiden. Viele Sammler nutzen deshalb verschiedene Pilz-Apps auf dem Smartphone, Fischer hält davon aber nichts. Er sagt: „Ich habe zwei dieser Apps selber ausprobiert und beide haben eine hundertprozentige Fehlbestimmung ergeben.“ Es sei sehr schwierig, Pilzarten allein anhand von Fotos auseinanderzuhalten, da man auf viele andere Eigenschaften der Pilze achten müsse.

Der Hut, die Huthaut, die Fruchtschicht (Lamellen, Leisten, Röhren, Poren), die Sporenfarbe, der Stiel, der Milchsaft und auch die Umgebung, in der er wächst, liefern wichtige Bestimmungsmerkmale. Champignons sind beliebte und bekannte Verzehrpilze, jedoch muss auch hier unterschieden werden, denn es gibt giftige Champignonarten. Manfred Fischer gibt einen Tipp zur Erkennung: Schneidet man einen Champignon an der Stielbasis auf und es lässt sich eine Gelbfärbung erkennen, dann weist dies auf einen giftigen Karbolegerling hin. Tödlich ist dieser zwar nicht, aber er löst heftige Darm- und Magenbeschwerden aus. Sogenannte falsche Wiesenchampignons sind trügerische Zwillinge der genießbaren Champignons. Wer unsicher ist, sollte deswegen immer eine Beratungsstelle aufsuchen.

Pro Woche sollte man höchstens 250 Gramm Wildpilze verzehren

Wälder und Wiesen sind für alle Bewohner einer Gemeinde frei zugänglich. Dort dürfen Pilze gesammelt werden. Doch es gibt auch geschützte Arten, die nicht ins Sammelkörbchen dürfen. So ist zum Beispiel auch der Steinpilz geschützt und darf nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf gesammelt werden. „Allgemein sollten Pilze nicht in Unmengen verzehrt werden“, warnt der Pilzberater. Deshalb gibt es eine Empfehlung, dass pro Woche höchstens 250 Gramm Wildpilze verzehrt werden sollten.

Trotz der großen Artenvielfalt, die es derzeit schon gibt, können immer wieder neue Pilzarten entdeckt oder alte Informationen dazu überarbeitet werden.

Manfred Fischer erforscht gerade, welche Pilze im Kurpark von Bad Wörishofen wachsen. Bis jetzt hat er schon an die hundert verschiedenen Arten gefunden. Unter anderem den Mehlräsling, den Krempling und den Gürtelfuß, aber auch den Semmelgelben Schleimkopf und den Eichenmilchling. Heuer besonders auffällig seien die vielen grünen Knollenblätterpilze.

Pilze übernehmen die natürliche Müllentsorgung

Er schwärmt davon, dass der Kurpark ein Eldorado für Pilze sei. Es gibt zum Beispiel Pilze, die nur an bestimmten Bäumen wachsen und mit diesen Symbiosen eingehen. Man nennt diese Vereinigung Mykorrhiza. In dem kleinen Wald wachsen zum Teil 140 Jahre alte Bäume, die dafür optimal geeignet sind.

Für die Umwelt sind die Pilze essenziell, erklärt der Experte. Sie sind zuständig für die natürliche Müllentsorgung, denn die Fadenwesen erwachsen auf Organischem und verwerten die herabgefallenen Blätter und andere Stoffe wieder.

Aber ist das Pilzesammeln dann nicht ungünstig für die Pflanzen?„Nein, es ist nicht schädlich, da nur der Fruchtkörper von der Erdoberfläche entfernt wird, der für die Fortpflanzung verantwortlich ist und das Wesentliche für die Umwelt, das sogenannte Myzel, unter der Erde bestehen bleibt,“ klärt Fischer auf.

Um den Eigengeschmack zu erhalten, brät man die Pilze am besten nur mit Butter und Kümmel an

Pilze sind vielfältig und einzigartig. Auch in ihrem Geschmack. Ein Tipp von dem Experten für alle Genießer, die gerne mit Pilzen kochen: „Am liebsten brate ich die Pilze nur mit ein bisschen Kümmel und Butter an, um den Eigengeschmack zu erhalten.“ Seine Lieblinge sind Milchbrätling und Schopftintling. „Die sind beide sehr schmackhaft.“ Auch Parasolpilze seien paniert wie ein Schnitzel sehr lecker. Roh sind diese hingegen giftig. Allgemein warnt Dr. Manfred Fischer: „ Pilze sind keine Rohkost!“ Als Richtwert empfiehlt er, Pilze 15 Minuten bei 80 Grad zu braten.

Doch auch Pilzsammler bekommen den Klimawandel zu spüren: „Weil es länger warm bleibt, verschiebt sich die Hochsaison der Pilze noch mehr in den Herbst und auch einige Arten, die eigentlich nur südlich der Alpen vorkommen, schaffen es bis in unsere Region. „Diese“, so Fischer, „sind aber oft giftig und bringen neue Gefahren“. Für einheimische Arten sei momentan aber noch schwer zu sagen, welche Folgen der Klimawandel hat, da müsse man weiter abwarten.