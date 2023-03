Wettbewerb: Worauf kommt es bei Dünger und Futtermittel an?

Beim Kreisentscheid zum Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend sind Theorie und Praxis gefragt. Welche Auszubildenden aus dem Unterallgäu am Ende die Nase vor haben.

„Benenne die sieben Teilstücke des Schweins, definiere den optimalen pH-Wert-Bereich im Ackerbau und nenne fünf wichtige Nützlinge. Beschreibe, was beim Tiertransport zu beachten ist und worauf es beim Ausbringen von Dünger ankommt“: Zahlreiche solcher kniffligen Fragen mussten heuer 57 junge Männer und Frauen im Ausbildungsberuf Landwirt im Kreisentscheid beim Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend in der Landwirtschaftlichen Berufsschule Mindelheim beantworten. Es ging aber auch um Allgemeinwissen, wie etwa den Schöpfer von Max und Moritz oder die Namen deutscher Schriftsteller. Dies war aber nur der theoretische Teil des Berufswettbewerbes, der diesmal unter dem Motto „Grüne Berufe sind voller Leben – mit Herz und Hand – smart für’s Land“ stand.

Die jungen Landwirte mussten auch praktische Übungen absolvieren

In der Lehrwerkstatt mussten die Azubis nämlich etwa unter den fachkundigen Blicken von jungen Landwirtschaftsmeistern ein Stromkabel mit zwei siebenpoligen Steckern für die Verbindung zwischen Schlepper und Anhänger fachgerecht montieren. Vor einer Bewertungskommission sollten die Wettkampfteilnehmer zudem in einem vier bis sechs Minuten langen Vortrag ihren Ausbildungs-/Praktikumsbetrieb vorstellen: Als mögliche Arbeitshilfsmittel waren Overhead-Projektor, Pinnwand, Whiteboard oder Laptop mit Beamer zugelassen. Sicheres Auftreten und Kommunikationsfähigkeit waren wichtige Kriterien bei der Beurteilung des Vortrages; Punktabzug gab es für Zeitüber- und Unterschreitung. Zudem waren innerhalb von 15 Minuten 20 verschiedene Sämereien, Futtermittel und Werkstoffe zu bestimmen. Umwelt-Themen, wie etwa Düngung und Nützlinge wurden mit der höchsten Punktzahl gewichtet. Rund 10.000 Azubis im Alter zwischen 16 und 35 Jahren beteiligten sich deutschlandweit an dem Wettbewerb. Die drei Unterallgäuer Sieger, Sebastian Baumer aus Mindelheim (Ausbildungsbetrieb Mayer; 94 Punkte); Sarah Emons aus Heimertingen (Braunmiller, 93) und Tim Steinle (BGJ, 91,5) treten am 28. März zum Bezirksentscheid in Landsberg an. Der Landesentscheid startet am 3. und 4. Mai in Weiden/Oberpfalz.

Ganz hat man den Kampf um die Mindelheimer Landwirtschaftsschule noch nicht aufgegeben

Das große Finale, der Bundesentscheid, findet vom 19. bis 23. Juni in Echem/Niedersachsen statt. Schulleiter Gottfried Göppel zeigte sich beeindruckt, dass sich fast alle Schüler an dem Wettbewerb beteiligten. Dieser solle „Lust auf Weiterbildung“ machen. BBV-Kreisobmann Martin Schorer bedauerte, dass diese „Lust an Weiterbildung“ angesichts so vieler Azubis im Unterallgäu leider nicht mehr gestillt werden könne: „Eine ganz blöde Geschichte, weil die Landwirtschaftsschule in Mindelheim leider geschlossen wurde.“ Man habe aber „noch nicht ganz aufgegeben zu kämpfen“. (fk)