Wie der Kriminaldauerdienst der Polizei Schwaben Süd/West ermittelt

Seit 15 Jahren gibt es bei der Polizei Schwaben Süd/West einen Kriminaldauerdienst mit Sitz in Memmingen. Mit Krimiserien hat die Arbeit dort wenig zu tun.

Wenn die Polizeisekretärin Miriam Stockl in der beliebten Krimireihe „Die Rosenheim-Cops“ die Anrufer darauf hinweist, ruhig zu bleiben und nichts anzufassen, dann dauert es nicht lange, bis die „Herrn Kommissare“ meist beim Frühstück telefonisch die Meldung bekommen: „Es gabat a Leich!“

In Wirklichkeit wird die Kriminalpolizei von der Einsatzzentrale der Polizei alarmiert und der Anruf landet fast immer beim Kriminaldauerdienst (KDD). Mit 26 Beamtinnen und Beamten im Schichtdienst wird das gesamte kriminalpolizeiliche Spektrum rund um die Uhr im Erstangriff bearbeitet. Meist sind es Todesfallermittlungen, die den KDD auf den Plan rufen.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist seit 2008 in Memmingen.

Sobald der hinzugezogene Arzt bei einem Sterbefall keinen natürlichen Tod attestiert, wird die Polizei eingeschaltet. Fast 800 solcher Verfahren hat der KDD im vergangenen Jahr bearbeitet. Im Zuge der Polizeireform wurde im Jahr 2008 für den neuen Präsidialbereich Schwaben Süd/West ein zentraler Standort gesucht und in Memmingen gefunden. Mittlerweile befindet sich die Kripo Memmingen in modernen Räumlichkeiten am Flughafen Memmingen und auch der KDD hat eine ansprechende Bleibe gefunden.

Jürgen Faust als Leiter des Dauerdienstes weist darauf hin, dass seine Teams von Oberstdorf über Lindau bis nach Neu-Ulm und Günzburg zuständig sind. Zu den früheren Bereitschaftsdiensten der örtlichen Kriminaldienststellen wolle niemand mehr zurück.

Einsatz im Landkreis Ostallgäu: Eine Frau hat ihren Ehemann leblos zuhause gefunden.

Eben kommen Lucas Reßler und Alexander Feist von einem Einsatz im Landkreis Ostallgäu zurück. Eine Ehefrau hatte ihren Mann leblos zu Hause aufgefunden. Beim Eintreffen des KDD waren eine Polizeistreife und der Rettungsdienst vor Ort. Der hinzugerufene Notarzt bescheinigt einen unnatürlichen Tod. Es folgen Befragungen, eine Leichenschau und eine umfangreiche Spurensicherung am Ereignisort.

Auch ein Kriseninterventionsteam (KIT) zur Betreuung der Ehefrau wird hinzugezogen. „KIT und Notfallseelsorge sind in diesen Fällen für uns wertvolle Partner“, beschreiben Reßler und Feist die emotionale Ausnahmesituation für die Angehörigen. Kaum zurück auf der Dienststelle werden die Spuren erfasst, Untersuchungsanträge geschrieben und der Tatortbefund erstellt. Nein, eine Obduktion werde es in diesem Fall wohl nicht geben, die letzte Entscheidung treffe aber die Staatsanwaltschaft.

Abwechslungsreiche Einsätze und ein guter Teamgeist machen die Arbeit beim KDD spannend.

Alexander Albrecht (54) und Christian Batscheider (49) sind Gründungsmitglieder des KDD. Die Kriminalhauptkommissare loben den Teamgeist in ihrer Einheit und betonen die Vielfalt möglicher Einsätze, die täglich hereinkommen. Die damit verbundene Spannung und die Qualitätsanforderungen bei späteren Gerichtsverfahren würden hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und Professionalität verlangen.

Für den KDD muss man sich aus dem uniformierten Dienst bewerben und ein Auswahlverfahren durchlaufen. Nicht wenige Kandidaten brechen nach einem Praktikum ab, weil die Leichensachbearbeitung nicht jedermanns Sache ist.

Erst Intensivkrankenschwester, dann Kriminalobermeisterin beim KDD - Julia Weixler bereut ihren Berufswechsel nicht.

Relativ neu im Team ist Kriminalobermeisterin Julia Weixler. Die 32-Jährige war ursprünglich als Intensivkrankenschwester in einer Münchner Klinik tätig. Nach einigen Jahren mit extremer Arbeitsbelastung und dem Gefühl, für die Patienten nie die notwendige Zeit des Zuspruchs zu haben, kam sie zum Einstellungsberater der Polizei. „Ich habe diese Entscheidung nie bereut und mein früherer Beruf ist für mich beim KDD sehr hilfreich“ sagt Julia Weixler.

In der beliebten ZDF-Kultserie „Die Rosenheim-Cops“ ist Streifenpolizist Michi Mohr meist als erster am Tatort und informiert umfassend die eingetroffenen Kommissare. Im weiteren Fortgang des Verfahrens übernimmt er eine Vielzahl von Überprüfungen. Damit hebt sich die Serie eher wohltuend von vielen anderen Krimis ab, in denen die uniformierte Polizei lediglich den Tatort absperrt und den von der Kripo am Schluss ermittelten Täter abführen darf.

Jürgen Faust bestätigt, dass Kripo und örtliche Schutzpolizei beim sogenannten Erstangriff eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Bestimmte Ermittlungshandlungen sind jedoch den Kriminalbeamten vorbehalten. Ein gravierender Unterschied zur beliebten Krimiserie mit hohen Einschaltquoten ist allerdings völlig unstrittig. Vom Memminger Kripochef Thorsten Ritter ist nicht bekannt, dass er sich im Gegensatz zu seinem Rosenheimer Amtskollegen „Achtziger“ während der Dienstzeit eifrig um eine Musikakademie kümmert.