Wie der Regionalverband die Windkraft voranbringen will

Plus Warum Verbandsdirektor Markus Riethe ein Aufweichen der Vorranggebiete Windräder für den falschen Weg hält.

Der Regionalverband Donau-Iller mit Sitz in Ulm widerspricht der Darstellung im MZ-Debattenstück „Warum soll Wald für die Windkraft geopfert werden?“ Die Vorranggebiete für Windkraft spiegelten keinesfalls einen politischen Willen wider, das Datenmodell basiere auf rein wissenschaftlichen Methoden. Weil aber einige Beschränkungen sich nun ändern oder teilweise aufgehoben werden, zeigt sich Verbandsdirektor Markus Riehte zuversichtlich, dass weitere Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen werden können.