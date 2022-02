Wie die Caritas im Unterallgäu hilft, wenn das Geld nicht zum Leben reicht

Immr mehr Menschen im Unterallgäu überschulden sich, sagt die Schuldnerberatung der Caritas. Und die Aussichten für dieses Jahr sind eher schlecht.

Weit verbreitete Kurzarbeit, Job-Verlust in Gastronomie und in der Kulturbranche: Die Sorge war groß, dass die Corona-Pandemie zu neuer Armut führen könnte. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bislang allerdings nicht bewahrheitet, wie ein Blick auf die Überschuldung in Deutschland zeigt. Wie die Schuldner- und Insolvenzberaterin des Caritasverbands Memmingen-Unterallgäu, Anne May, berichtet, sei trotz aller Sorgen, dass die Corona-Pandemie auch die Überschuldungsquote negativ beeinflussen könnte, diese Entwicklung bisher ausgeblieben. Die bundesweite Quote liegt bei 8,86 Prozent überschuldeter Haushalte. Das sind 1,01 Prozent weniger als im Jahr 2020.

Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet

Derzeit sind laut Caritas in Deutschland 6,16 Millionen Menschen „von längerfristigen Zahlungsstörungen betroffen“. Bayern bleibt das Land mit der niedrigsten Überschuldungsquote. Sie liegt hier bei 6,43 Prozent. Insbesondere in der Altersgruppe der bis zu 30-Jährigen sei die Quote auf 6,98 Prozent gesunken. Von den 60- bis 69-Jährigen sind 7,32 Prozent überschuldet. In der wirtschaftlich aktivsten Gruppe der 30- bis 39-Jährigen ist die Quote am höchsten. Hier sind 15,13 Prozent überschuldet. Dieser Wert hat sich kaum verändert. Die Caritas beruft sich auf Zahlen der Auskunftsdatei Creditreform/Boniversum.

Die Haushalte haben allerdings im Schnitt sieben Prozent weniger Geld in der Tasche. Gründe dafür seien Kurzarbeit, Wegfall von Nebenjobs oder selbstständiger Tätigkeit und der Verlust des Arbeitsplatzes. So befürchtet jeder dritte Verbraucher, in den nächsten zwölf Monaten Verbindlichkeiten des Haushalts nicht bezahlen zu können. Hier zeigt sich eine Steigerung um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nicht nur die Verringerung des Einkommens schlägt zu Buche, auf der anderen Seite stehen steigende Kosten für die Mobilität. Kraftstoffe und Öffentlicher Personennahverkehr sind um 21 Prozent teurer. Strom und Gas kosten 18 Prozent mehr. Und auch die Preise für Lebensmittel haben um 16 Prozent angezogen. Mieter zahlen im Schnitt 15 Prozent mehr für ihre Wohnungen.

Die Wahrnehmung der Verbraucher, also die gefühlte Inflation, korrespondiert hier merklich mit den Messungen des Statistischen Bundesamtes, die im September 2021 mit einem Plus von 4,1 Prozent die höchste Inflationsrate seit Dezember 1993 auswiesen.

Wie ist die Lage im Unterallgäu?

2021 haben die Schuldnerberatungsstellen in Memmingen und Mindelheim 421 Frauen und Männer unterstützt. Im Jahr zuvor waren es mit 394 etwas weniger. Die Schuldenhöhe lag bei rund 13,9 Millionen Euro. Die durchschnittliche Schuldensumme lag bei 33.000 Euro.

Das sind die häufigsten Ursachen

Trennung in der Familie: 110 Fälle. Erkrankung, Sucht oder Unfall: 123 Fälle. Niedrigeinkommen: 123 Fälle. Arbeitslosigkeit: 75 Fälle. Gescheiterte Selbstständigkeit 55 Fälle.

Auffallend viele Menschen waren 2021 überschuldet, weil sie im Niedriglohnbereich beschäftigt waren.

90 Frauen und Männer konnten nicht die notwendigsten Ausgaben für Miete, Strom, Heizung und Lebensunterhalt aufbringen. Notwendig wurden existenzsichernde Maßnahmen wegen Schwierigkeiten bei der Bezahlung der Miete in 54 Fällen und Stromsperre bei 33 Personen. Bei 14 Personen gab es Probleme mit der Krankenversicherung.

25 Stiftungsanträge wurden in Verbindung mit existenzsichernden Maßnahmen gestellt, vor allem bei der Kartei der Not und der Antenne Bayern Stiftung. Die Stiftungsanträge durch den Caritasverband in Memmingen übernimmt dort mittlerweile die Allgemeine Soziale Beratung.

Für die Mitarbeiter der Schuldnerberatung gilt immer der Grundsatz „Existenzsicherung vor Schuldenregulierung“. Erst wenn Miete, Strom, Heizung und der Zugang zu Lebensmitteln geklärt ist, wird gemeinsam mit den Ratsuchenden überlegt, in welcher Form die Schulden reguliert werden können.

Oft stehen Ängste und Bedenken der Betroffenen im Vordergrund, sagt Anne May. Gemeinsam wird ein Haushalts- und Etatplan erarbeitet, um so einen Überblick über die Finanzen zu bekommen. „Hier beraten wir über mögliche finanzielle Hilfen und Einsparmöglichkeiten.“

Wichtig sei, dass den Ratsuchenden und deren Familie monatlich ausreichend Geld bleibt, um Miete, Nebenkosten, Strom, einen angepassten Versicherungsschutz, weitere Unterhaltsverpflichtungen und Lebensmittel zu bezahlen. Die Schuldenlage wird erfasst und anschließend entschieden, ob außergerichtlich oder durch ein Insolvenzverfahren reguliert werden kann.

Was passiert im Jahr 2022?

Die Kosten für Strom, Gas und Kraftstoffe werden 2022 weiter ansteigen. So ist mit einem Drittel mehr Kosten für Strom zu rechnen, der Gaspreis verdoppelt sich, die Preise für Diesel und Superbenzin befinden sich auf höchstem Niveau, schreibt Anne May. Die Preise kletterten zuletzt derart rapide wie während der Ölkrise in den 70er Jahren.

Auf der anderen Seite steht verringertes Einkommen durch Kurzarbeit oder Wegfall von Nebenjobs durch die Pandemie. „Wir rechnen also mit einer Zunahme der Fälle für existenzsichernde Maßnahmen, es wird für viele Verbraucher schwieriger am Monatsende noch etwas Geld übrig zu haben“, betont May. Hier sei zu vermuten, dass sich dies längerfristig auch in der Überschuldung zeigen werde, zumindest in den einkommensschwachen Gruppen.

Kontakt

Die Schuldner- und Insolvenzberatung für den Landkreis Unterallgäu umfasst drei Teilzeitkräfte. Die Dienststellen befinden sich in Mindelheim und Memmingen. Bewohnerinnen und Bewohner des östlichen Landkreises können sich an die Beratungsstelle in der Bürgermeister-Krach-Straße 4 wenden, Telefon 08261/737884 oder 08261/7628831. Finanziert wird die Beratungsstelle durch den Freistaat Bayern und den Landkreis Unterallgäu. Für Ratsuchende ist die Beratung kostenlos. (mz)